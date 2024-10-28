Поддержка США после выборов: Зеленский сделал заявление относительно позиции Трампа

Зеленский пока не имеет оснований волноваться относительно возможной отмены поддержки Украины.

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В Украины есть план на случай, если риски по поддержке США оправдаются / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Владимир Зеленский

О чем говорил Зеленский:

Для Украины существует единственный риск со стороны США

Украина рассчитывает на двустороннюю поддержку Конгресса

В Украины есть план укрепления

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что кандидат в президенты США от Республиканской партии может якобы отменить поддержку Украины.

Во время совместной пресс-конференции с участниками четвертого саммита Украина - Северная Европа он заявил, что не владеет такими данными и лично не слышал подобных заявлений от Трампа.

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"Я не слышал, чтобы Трамп сказал, что он отменит эту поддержку. Мы не знаем, что будет. Мы понимаем все риски, что может произойти. Самый большой риск будет, если политика США изменится (после выборов - Главред)", - подчеркнул президент.

Пока все еще неизвестно, кто станет преемником Джо Байдена и вступит в должность нового президента США, однако, кто бы это ни был - Украина будет рассчитывать на поддержку как и демократов, так и республиканцев в Конгрессе.

"Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, что он действительно захочет проиграть. Проиграть в смысле прекратить поддержку Украины. Но я согласен с вами, что риски есть. Именно поэтому Украина имеет собственный внутренний план, как укрепить себя", - добавил Зеленский.

Президентские выборы в США / Инфографика: Главред

Выборы президента США 2024 года Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

Заявления в контексте президентских выборов в США

Напомним, издание Bloomberg писало, что выборы в США становятся переломным моментом для Украины. И независимо от результатов, помощь стране может уменьшиться.

Ранее Главред писал, что президент США Джо Байден обеспокоен относительно возможных последствий предстоящих президентских выборов. Риторика кантидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".

Накануне сенатор-республиканец Марко Рубио сделал заявление в защиту Дональда Трампа, подчеркивая, что война РФ против Украины должна завершиться переговорами, а не победой Киева.

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