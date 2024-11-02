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РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с "Калибрами": в ВМС раскрыли угрозы

Юлия Закрепа
2 ноября 2024, 13:55
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Также сегодня был замечен российский корабль в Средиземном море, который является носителем "Калибров".
РФ впервые за 15 дней вывела ракетоноситель с 'Калибрами': в ВМС раскрыли угрозы
РФ готовится к атакам ракетами / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Минобороны РФ

Главное из материала:

  • РФ может готовить массированный удар по Украине
  • Чем опасны ракеты "Калибр"

2 ноября в акватории Черного моря находится корабль с крылатыми ракетами типа "Калибр" на борту. Страна-агрессор Россия вывела его на боевое дежурство в регионе после паузы в более чем две недели.

По данным военных, "сейчас в Черном море был зафиксирован один вражеский корабль, который является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет", говорится в сообщении Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

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Кроме того, в ВМС отметили, что в Азовском море корабли РФ отсутствуют.

ракета Калибр инфографика
Что известно о ракете "Калибр" / Инфографика: Главред

Последний раз до этого российские ракетоносители были замечены в Черном море 19 октября, но тогда они не имели "Калибров" на борту. 17 октября в этой акватории фиксировали корабельную группировку РФ с крылатыми ракетами. То есть 15 суток назад.

По данным ВМС, 2 ноября также был замечен один российский корабль в Средиземном море, который является носителем "Калибров", общим залпом до 8 ракет.

Ракетный обстрел РФ по Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, что РФ ударила по Одессе ракетой с кассетной боевой частью. Взрыв прогремел во время воздушной тревоги. Спасатели шли в укрытие и в этот момент враг ударил по городу ракетой. Повреждения получили пожарные машины, пожарная часть и 27 спасателей.

РФ ударила ракетами по жилым домам в Харькове. Под удар российских оккупантов попали жилые дома. По данным Олега Синегубова, в результате вражеского обстрела зафиксировано прилет в жилой частный дом. Также повреждены многоэтажные дома.

РФ запустила по Украине ракеты и 48 дронов. Российские оккупанты в ночь на пятницу, 1 ноября, совершили очередную атаку по Украине ракетами и дронами. Они запустили по территории нашего государства три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированных территорий Херсонщины.

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