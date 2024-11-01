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Потери КНДР на войне против Украины превысят российские: прогноз разведки Эстонии

Руслана Заклинская
1 ноября 2024, 17:39
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Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию, которые в дальнейшем будут отправлять на войну против Украины, отметил полковник Антс Кивисельг.
Потери КНДР на войне против Украины превысят российские: прогноз разведки Эстонии
Северокорейские войска несут большие потери в Украине / Коллаж: Главред, фото: KCNA, Yonhap

Вкратце:

  • Вовлечение солдат КНДР в войну не принесет особых изменений на фронте
  • Северокорейские военные, вероятно, будут нести большие потери, чем россияне
  • Северная Корея продолжит отправлять подразделения в Россию и на украинский фронт

Участие северокорейских военных в войне против Украины, вероятно, не будет иметь значительного влияния на ситуацию на фронте. Солдаты КНДР понесут большие потери на войне, чем российские войска. Такое мнение высказал командир Центра разведки Минобороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, пишет ERR.

По его словам, в российскую Курскую область уже прибыло около 3000 военных из 11-го армейского корпуса КНДР, в том числе 200 спецназовцев. Они попали в РФ в начале октября и прошли предварительную подготовку в Восточном военном округе, которая длилась от двух до четырех недель.

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Кивисельг рассказал, что дальше началась передислокация северокорейских военных на фронт.

"В целом Северная Корея пообещала направить в Российскую Федерацию 10-12 тысяч военнослужащих, в том числе 500 офицеров и трех генералов. Прибытие северокорейских солдат на украинский фронт, вероятно, будет происходить поэтапно. Прибытие следующих северокорейских подразделений на украинский фронт состоится в течение ближайших недель", - сказал командир эстонской разведки.

Кивисельг подчеркнул, что северокорейские солдаты, в основном, имеют опыт ведения боевых действий в горной местности, а условия в Украине им не знакомы. В то же время подготовка солдат КНДР в РФ не является высококачественной.

"Подготовка, которую они проходят в Российской Федерации, безусловно, не очень высокого уровня. Поэтому мы можем ожидать, что северокорейские подразделения понесут большие потери в Украине, и, вероятно, даже большие потери, чем силы Российской Федерации понесли до сих пор", - подчеркнул полковник.

По его словам, развертывание северокорейских подразделений в Украине продолжится. По прогнозам эстонской разведки, это не приведет к кардинальным изменениям на фронте.

"Но если это дополнительное развертывание подразделений в России, их подготовка, а затем прибытие на украинский фронт продолжится в долгосрочной перспективе, это, безусловно, может принести некоторые изменения на линии фронта", - добавил Кивисельг.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Что известно о ERR?

Эстонская общественная телерадиовещательная компания (Eesti Rahvusringhääling, ERR) - общественная организация, созданная 1 июля 2007 года объединением Эстонского радио (Eesti Raadio) и Эстонского телевидения (Eesti Televisioon) на правах, предусмотренных Эстонским национальным актом о телерадиовещании. Компанию возглавляет Маргус Алликмаа, бывший глава Эстонского радио.

Участие КНДР в войне против Украины - последние новости

Напомним, для северокорейских солдат участие в российско-украинской войне рассматривается как почетная миссия и редкий шанс хорошо заработать, пишет Independent. Они считают честью быть избранными для отправки в Россию, хотя большинство из них, вероятно, не вернутся домой.

Также председатель комитета по разведке Палаты представителей США конгрессмен Майк Тернер призвал рассмотреть возможность нападения на северокорейские войска, если они будут воевать в Украине на стороне России. Он отметил, что участие КНДР в войне должно стать красной линией для США и НАТО.

Как сообщал Главред, Китай не считает угрозой усиление сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Представитель китайского МИД Линь Цзян заявил, что развитие двусторонних отношений является исключительно их вопросом, а Пекин стремится к "скорейшей деэскалации украинского кризиса".

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