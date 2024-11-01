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"Мы могли бы ударить превентивно": Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР

Руслана Заклинская
1 ноября 2024, 23:31
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Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия готовит северокорейских военных для войны, рассказал Владимир Зеленский.
'Мы могли бы ударить превентивно': Зеленский сделал решительное заявление о войсках КНДР
Украина знает все площадки, где Россия готовит северокорейских солдат / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, KCNA

Главное:

  • Украина знает о каждой площадке, на которой Россия накапливает солдат из Северной Кореи
  • ВСУ могли бы нанести превентивный удар по вражеским войскам, но Запад не спешит давать разрешение на дальнобойные удары
  • Мировые лидеры должны действовать, а не просто наблюдать

Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия накапливает солдат из Северной Кореи. ВСУ могли бы нанести превентивный удар, однако вместо разрешения на необходимую дальнобойность, партнеры наблюдают. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Первые тысячи солдат из Северной Кореи недалеко от украинской границы. Украинцы будут вынуждены защищаться от них. А мир будет снова наблюдать. Мы неоднократно говорили, что нельзя давать время таким угрозам. Нельзя позволять России искать и находить себе сообщников. Нельзя давать время любому врагу свободного мира расти", - сказал глава государства.

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По его словам, Пхеньян и Москву объединяет только "желание воевать". Зеленский подчеркнул, что Киев знает обо всей логистике между Россией и Северной Кореей, которая поддерживает российскую агрессию.

Президент призвал заблокировать эту логистику. Он отметил, что это зависит от сильных государств Азии, в частности от Китая, "который столько говорит о прекращении войны, а сам наблюдает".

"Сейчас мы видим каждую площадку, на которой Россия на своей территории накапливает этих солдат из Северной Кореи - все их лагеря. Мы могли бы ударить превентивно, если бы у нас была эта возможность бить достаточно дальнобойно. И это зависит от партнеров. Но вместо такой необходимой дальнобойности Америка наблюдает, Британия наблюдает, Германия наблюдает. Все просто ждут, пока еще и северокорейские военные начнут наносить удары по украинцам", - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал международное сообщество не только наблюдать за развитием событий, но и принять реальные меры для предотвращения эскалации войны. Он предостерег, что участие Северной Кореи в войне в Украине является глобальной угрозой.

"Каждый в мире, кто действительно хочет, чтобы эта война России против Украины не расширялась и чтобы война из Европы не перекинулась на другие регионы мира, - каждый должен не просто наблюдать. Надо действовать. Надо, чтобы слова о недопустимости эскалации и расширения войны совпадали с действиями. Участие Северной Кореи в этой войне в Европе - это угроза всему миру. Угроза, которую надо остановить", - добавил украинский президент.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

Солдаты КНДР столкнутся с серьезными проблемами на войне

Северокорейские военные столкнутся с серьезными трудностями в боевых действиях в Украине на стороне России. Основными проблемами станут языковой барьер и недостаточная подготовка к совместным операциям, говорится в обзоре разведки Британии.

Согласно данным разведки, на территории России сейчас находится около 10 тысяч военнослужащих КНДР. Военные подтвердили, что часть из них уже находится в Курской области.

Британская разведка напомнила, что Россия и Северная Корея заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Для Кремля военная помощь КНДР является главной "мотивацией" для партнерства.

Как отмечается в обзоре, российские и северокорейские войска не проводили совместных учений, поэтому вряд ли смогут эффективно взаимодействовать на поле боя.

"Войска КНДР, которые будут участвовать в боевых действиях, почти наверняка столкнутся с проблемами эксплуатации российской техники, интеграции в российскую структуру командования и управления, а также преодоления языкового барьера при взаимодействии с российскими войсками", - добавили в разведке.

Что такое оборонная разведка Британии?

Оборонная разве дка (англ. Defence Intelligence, DI) - одна из спецслужб Великобритании, в отличие от других британских спецслужб (MI-5, МИ-6 и Центра правительственной связи), является не самостоятельной организацией, а подразделением Министерства обороны и финансируется в рамках бюджета министерства. Численность персонала составляет примерно 4500 человек, из которых около 700 работают в штаб-квартире министерства обороны в Уайтхоле, а остальные - в подразделениях Вооруженных Сил.

В этой организации работает как военный, так и гражданский персонал, численность военных составляет примерно 60 %. Материалы Оборонной разведки используются в работе Объединенного разведывательного комитета и оказании помощи другим заинтересованным государственным ведомствам Великобритании и ее партнерами (НАТО, Европейский Союз и т. д.), пишет Википедия.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Напомним, для северокорейских солдат участие в войне против Украины воспринимается как почетная миссия и уникальная возможность хорошо заработать, отмечает Independent. Многие из них считают большой честью быть избранными для службы в России, хотя стоит отметить, что большинство из этих военных, скорее всего, не вернутся домой.

Также участие северокорейских военных в войне против Украины, по оценке командира Центра разведки Минобороны Эстонии полковника Антса Кивисельга, не окажет значительного влияния на фронте. Он отметил, что северокорейцы, прибывшие в российскую Курскую область, вероятно, понесут большие потери, чем российские силы.

Как сообщал Главред, в Курской области находится по меньшей мере 8 тысяч солдат КНДР, которые могут вступить в бой против украинских сил в ближайшие дни, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он отметил, что хотя эти войска еще не участвовали в боях, вскоре это изменится.

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