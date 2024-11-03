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Ким Чен Ын послал солдат КНДР на войну с Украиной: в Сеуле назвали причину

Алексей Тесля
3 ноября 2024, 20:20обновлено 3 ноября, 21:32
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В РФ отправят не менее 10 тысяч северокорейских военных, выяснила разведка Южной Кореи.
Ким Чен Ын послал солдат КНДР на войну с Украиной: в Сеуле назвали причину
Названы условия переброски войск КНДР для войны с Украиной / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Главное:

  • КНДР получит от РФ продовольствие
  • Пхеньян посылает солдат умирать за большие выплаты

Страна-агрессор РФ поставляет в КНДР рис в ответ на отправку Пхеньяном военных для войны с Украиной и поставки снарядов Москве, заявил бывший посол Южной Кореи в России Ви Сон Лак.

"Четыре миллиона тонн зерна, которые, по словам Северной Кореи, она производит в год, на самом деле на один миллион тонн меньше, чем нужно, чтобы прокормить страну. Если РФ предлагает 600-700 тысяч тонн риса, то этого достаточно, чтобы покрыть больше половины того, что нужно КНДР для удовлетворения годового спроса", – цитирует его The Korea Herald.

Дипломат говорит, что диктаторы договорились о том, что РФ сможет воевать вместе с КНДР на Корейском полуострове в случае непредвиденных обстоятельств. "Если на Корейском полуострове когда-нибудь начнется война, КНДР может рассчитывать на то, что РФ придет на помощь", – считает он.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
/ Инфографика: Главред

Вместе с тем в Институте стратегии национальной безопасности Южной Кореи (INSS.) уточнили, что решение отправить северокорейские войска в Россию за несколько недель до выборов президента в США приняли не просто. Пхеньян хочет привязать Москву к своей внешней стратегии, ускорив процесс отправки своих войск, считают там.

"США при Дональде Трампе могут выйти из Украины, что подорвет один из основных столпов новой структуры, напоминающий холодную войну, которую Пхеньян настойчиво строил в последние годы в тесном сотрудничестве с Москвой", — предупреждают аналитики.

Как считают в Национальной разведывательной службе Южной Кореи, в РФ отправят не менее 10 тысяч северокорейских военных, а за участие в войнах солдату КНДР будут выплачивать около 2000 долларов ежемесячно. Таким образом суммарный ежегодный размер выплат составит более 200 миллионов долларов.

Еще одной деталью соглашения является то, что РФ помогает КНДР с передовыми космическими технологиями, упомянули в разведслужбе Южной Кореи. В ведомстве полагают, что Северная Корея хочет запустить еще один военный разведывательный спутник.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

Ранее сообщалось о том, что Южная Корея может усилить поддержку Украины. За последнюю неделю оккупанты перебросили 7 тысяч северокорейских военных в районы рядом с границей с Украиной.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина располагает информацией обо всех площадках, где Россия накапливает солдат из Северной Кореи. ВСУ могли бы нанести превентивный удар, однако вместо разрешения на необходимую дальнобойность, партнеры наблюдают.

Как сообщал Главред, в эстонской разведке предупредили, что участие северокорейских военных в войне против Украины, вероятно, не окажет значительного влияния на ситуацию на фронте. Солдаты КНДР несут большие потери на войне, чем российские войска.

Смотрите видео - ВСУ нанесли удар по армии КНДР:

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