Пойдут в наступление с трех направлений: стала известна главная цель РФ на Юге

Россияне готовятся наступать на Юге Украины с целью дальнейшего объединения Кураховского и Времовского направлений, указывает аналитик.

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Стала известна главная цель наступления россиян на Юге / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ОК "Запад"

Кратко:

Россияне готовят наступление на Времовском выступе

Целью врага является продвижение к Большой Новоселке

Российские оккупационные войска готовят наступательную операцию с применением бронетехники в районе Времовского выступления. Целью врага является захват населенного пункта Великая Новоселка. Об этом в интервью Главреду рассказал военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Эксперт отмечает, что сейчас главная цель российских войск - выйти к Великой Новоселке.

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"Они будут пытаться охватить Великую Новоселку одновременно с трех направлений. С западного, используя Приютное как основную площадку для развития действий, с южного направления - Старомайорское и Урожайное, то есть движение по правому и левому берегам реки Мокрые Ялы, и с восточного направления, возле Золотой Нивы", - указывает он.

Он предостерегает, что до конца года россияне могут активизировать наступление на этом направлении, особенно учитывая их продвижение в районе Курахово и возможность соединения с Времовским направлением фронта.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский провел инспекцию частей и подразделений в Запорожской области, проверяя их готовность к обороне в осенне-зимний период.

На юге российские войска могут резко активизировать боевые действия, чтобы отвлечь украинские силы от Донбасса, отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев. Есть вероятность, что на Запорожском направлении враг применит тактику "тысячи порезов".

Российские оккупанты усилили штурмовые действия на Юге, в частности на Приднепровском направлении, пытаясь захватить острова для усиления угрозы Херсону, сообщил спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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