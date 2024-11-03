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Сценарий Трампа по завершению войны может стать "холодным душем" для Путина – WP

Алексей Тесля
3 ноября 2024, 18:21
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Возможные переговоры между РФ и США по Украине зайдут в тупик, считают аналитики.
Путин, Трамп
План Дональда Трампа может стать неприятным сюрпризом для Владимира Путина / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Коротко:

  • Путина не устроит план Трампа по Украине
  • Отношения США и РФ зашли в тупик

Вероятная победа Дональда Трампа на выборах может быть связана с риском для страны-агрессора РФ, ведь его предложение по завершению войны в Украине вряд ли устроит диктатора Владимира Путина.

Издание The Washington Post ссылается на мнение экс-советников Трампа - Фреда Флейца и генерал-лейтенант в отставке Кита Келлогга, которые озвучили план, предусматривающий временное прекращение огня на нынешней линии фронта. При этом Украину могут заставить пойти на мирные переговоры с РФ, чтобы продолжать получать западное оружие.

Несмотря на то, что эти предложения раскритиковали из-за плана передачи территорий Украины России, однако аналитики считают, что "для Путина это очень плохой сценарий", поскольку "он не хочет территории, он хочет Украину".

По их мнению, возможные переговоры между РФ и США по Украине зайдут в тупик и "Трамп никогда не предложит Путину то, что он хочет в Украине".

Как уточняют журналисты, для Путина выборы в США проходят в критический момент, поскольку он и президент Украины Владимир Зеленский сталкиваются с растущим давлением, ведь полномасштабная война длится уже почти три года.

При этом один из российских чиновников на условиях анонимности сообщил изданию WP, что "результат этих выборов не изменит ситуацию для России". По его словам, отношения между США и Россией зашли в тупик. "И все стали заложниками этого - даже Путин", — сказал анонимный собеседник.

Что такое The Washington Post?

The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор РФ игнорирует реальную дипломатию и украинскую Формулу мира, чтобы закончить войну справедливо на основе устава ООН. Однако, если будет реализован План победы Украины, РФ не сможет продолжать воевать и будет вынуждена согласиться на мир.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.

Как сообщал Главред, План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Смотрите видео - что нужно для завершения войны:

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