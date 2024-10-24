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Позиция США относительно ударов ВСУ вглубь РФ остается неизменной - Белый дом

Анна Ярославская
24 октября 2024, 06:49
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Кирби ответил, может ли вероятное участие КНДР в боевых действиях в Украине повлиять на решение о снятии ограничений на использование американского оружия.
Украинские военные, Джон Кирби
Джон Кирби ответил, разрешат ли ВСУ бить вглубь России / 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, defense.gov

Кратко:

  • США "внимательно следят" за ситуацией с переброской военных КНДР в РФ
  • Вашингтон не изменил мнения по поводу ударов вглубь территории России

США не изменили свою позицию по поводу предоставления разрешения на удары американским оружием по территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Вопрос был задан Кирби на фоне сообщений о том, что войска КНДР были переброшены на территорию РФ. Чиновник ответил, что США "внимательно следят за этим".

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Он отметил, что в Белом доме просто "не знают, будут ли эти войска развернуты против Украины в боевых действиях, и если да, то где, когда и как".

"У меня нет никаких политических решений или вариантов, чтобы говорить об этом сегодня. Последнее, что я могу сказать, это то, что политика президента не претерпела никаких изменений в том, что касается того, что мы предоставляем Украине, и как они это используют", – сказал Кирби.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Войска КНДР и война в Украине - последние новости

США зафиксировали в России по меньшей мере три тысячи солдат КНДР. Северокорейских военных в дальнейшем могут привлечь в войну против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если Северная Корея отправит свои войска в Украину, чтобы воевать на стороне страны-агрессора России, это значительно обострит конфликт.

Ранее в разведке Южной Кореи сообщили, что КНДР направляет в Россию 12 тысяч военных, чтобы потом переправить их на поле боя в Украину. По данным Сеула, вероятно, Пхеньян отправляет на территорию РФ своих "элитных" военных.

Как заявил начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов, первые военные КНДР прибудут в Курскую область уже 23 октября 2024 года.

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