КНДР отправила не менее 3 тысяч солдат: у Байдена заявили об 'отчаянии' РФ

США располагают информацией о наличии не менее 3 тысяч северокорейских военных в России, рассказал Джон Кирби.

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КНДР перебросила в Россию по меньшей мере 3 тысячи солдат / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот с YouTube, ua.depositphotos.com

США зафиксировали в России по меньшей мере 3 тысяч солдат КНДР. Северокорейских военных в дальнейшем могут привлечь в войну против Украины. Об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

"По нашим оценкам, в период с начала до середины июня Северная Корея перебросила в восточные районы России не менее 3 000 солдат", - отметил он.

Кирби рассказал, что солдаты КНДР прибыли во Владивосток из северокорейского порта Вонсан на кораблях. Далее их направили на военные полигоны на Дальнем Востоке, где они сейчас проходят подготовку.

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"Мы пока не знаем, будут ли эти солдаты участвовать в боевых действиях вместе с российскими военными, но вероятность этого, безусловно, очень высока. После завершения обучения эти солдаты могут отправиться в западную часть России, а затем вступить в бой против украинских военных", - отметил представитель Белого дома.

По его словам, США уже проинформировали власти Украины о ситуации. Также Вашингтон консультируется с союзниками и партнерами "относительно последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".

"Позвольте четко заявить: если северокорейские военные таки вступят в боевые действия, это событие покажет все большее отчаяние России в ее войне против Украины. Россия несет огромные потери на поле боя ежедневно, но президент Путин, похоже, намерен продолжать эту войну. Если Россия действительно будет вынуждена обратиться к Северной Корее за рабочей силой, это будет признаком слабости, а не силы Кремля", - подчеркнул Кирби.

Он также добавил, что такое военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей "будет иметь последствия для безопасности как в Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе".

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Кто такой Джон Кирби Джон Кирби - контр-адмирал Военно-морских сил США, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США с мая 2022 года. Пресс-секретарь Пентагона (2021-2022). Официальный представитель Государственного департамента США (2015-2017), пишет Википедия.

Войска КНДР прибыли в РФ - что известно

Напомним, южнокорейские законодатели после брифинга Национальной разведывательной службы заявили, что Северная Корея отправила в Россию 3000 военнослужащих для участия в войне против Украины. Военные проходят подготовку на российских базах, а к декабрю их количество планируют увеличить до 10 000.

Также в Пентагоне подтвердили, что войска Северной Кореи уже находятся в России. Министр обороны Ллойд Остин сообщил, что США изучают цель их пребывания.

Как сообщал Главред, пресс-атташе МИД РФ Мария Захарова уклонилась от прямого ответа на вопрос о присутствии северокорейских войск в России, предложив обратиться с этим к Ким Чен Ыну. Она также отметила, что "не понимает", почему Южная Корея подняла ажиотаж по этому вопросу, и обвинила ее в пропаганде через СМИ.

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