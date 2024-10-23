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Участие КНДР в войне в Украине приведет к новой эпохе: на Западе забили тревогу

Андрей Ганчук
23 октября 2024, 17:31
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Присутствие Северной Кореи в Украине – "очень серьезная" эскалация, которую ощутит и Европа, и Азия, сказал Ллойд Остин.
Войска КНДР, Ким Чен Ын
Ким Чен Ын получил шанс выйти из геополитической изоляции и намекнуть США, что его ядерное оружие может достать до американских городов - NYT / Коллаж: Главред, фото: KSNA, Википедия

Ключевые тезисы из The New York Times:

  • Участие КНДР в войне приведет к большим последствиям
  • Ким Чен Ын намекает, что может достать ядеркой до США
  • Россия и КНДР строят партнерство без границ

Эксперты по России и Северной Корее считают планируемое участие военных КНДР в российско-украинской войне переломным моментом. Американская разведка видит в таком шаге намек от Ким Чен Ына о том, что его межконтинентальные баллистические ракеты могут достигнуть США. Наступит новая эпоха, если северокорейцы начнут воевать за Путина.

В материале The New York Times проанализировали ситуацию с переброской военных КНДР в Россию и их возможной отправкой в Украину. На Западе обеспокоены обстоятельствами.

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Сколько военных КНДР попали в Россию

Россия получила около 2500 северокорейских солдат. Пока непонятно, сколько еще Ким Чен Ын может отправить военных режиму Путина, и будут ли они эффективными в новых условиях.

Серьезные последствия

Присутствие войск КНДР в Украине может привести к "очень серьезным" последствиям как для Европы, так и для Азии. По его словам, какие функции будут выполнять северокорейцы, предстоит еще выяснить.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Кратко о потенциале армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Переломный момент?

По мнению экспертов по России и Северной Корее, возможное участие военных КНДР в российско-украинской войне может стать переломным моментом. Ким Чен Ын впервые нашел способ, как выйти из геополитической изоляции. Первый раз за десятилетия крупная страна готова платить за активы, которыми владеет Пхеньян.

Намек США от Ким Чен Ына

Как полагают специалисты, в рамках долгосрочных договоренностей между Россией и КНДР северокорейский режим может улучшить потенциал своих межконтинентальных баллистических ракет.

В американской разведке считают, что диктатор КНДР Ким пытается намекнуть Штатам на способность его ядерного оружия достигать американских городов.

Кто такой Ким Чен Ын

Ким Чен Ын - северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель. Диктатор, сын бывшего диктатора Северной Кореи Ким Чен Ира. После смерти отца с 29 декабря 2011 года занял его должность. Верховный руководитель Северной Кореи (с 2011). Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи (с 2021). Маршал КНДР (2012). Генералиссимус КНДР (2022), пишет Википедия.

"Новая эпоха"

"Это настоящее партнерство без границ… (Это будет, - ред.) совершенно другая эпоха, если северокорейские солдаты будут умирать за Путина", - сказал эксперт по Северной Корее в Центре стратегических и международных исследований Виктор Ча, комментируя ситуацию.

Военные КНДР в России – что об этом известно:

В Украину могут перебросить две бригады по 6 тысяч военных КНДР, ранее сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, в Киеве знают, как решать эту проблему.

Войска КНДР уже в России, тому есть доказательства, заявил 23 октября глава Пентагона Ллойд Остин. Впрочем, пока в Минобороны США не знают, какие задачи будут выполнять северокорейские военные.

КНДР отправила в Россию 3 тысячи своих военных, считают в разведке Южной Кореи. Ожидается, что до декабря Пхеньян отправит режиму Путина в общей сложности 10 тысяч боевиков.

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