Войска КНДР уже в России: в Пентагоне раскрыли детали

Ким Чен Ын таки направил режиму Путина своих военных.

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К Путину прибыли северокорейские войска / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

Ключевые тезисы Остина:

Войска КНДР в России – есть доказательства

Пентагон пока не знает, что делают северокорейцы в РФ

Войска Северной Кореи уже находятся в стране-агрессоре России. Появились соответствующие доказательства. Вашингтон разбирается, с какой целью Пхеньян отправил своих военных на территорию российского государства. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин.

Как сообщает Reuters, в среду, 23 октября, он рассказал о том, что северокорейские военные уже в России

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"Есть доказательства того, что в России находятся войска КНДР", - уточнил Остин.

У Пентагона пока нет информации о том, какие задачи они выполняют.

"Что именно они делают? Осталось выяснить. Это вещи, в которых нам нужно разобраться", - подчеркнул Ллойд Остин.

Кратко об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Военные КНДР в Москве?

Ранее в Сети разлетелись видео, на которых, предположительно, офицеры КНДР разгуливают по Москве.

Смотрите видео с военными КНДР в Москве:

Офицеров КНДР заметили разгуливающими по Красной площади / Скриншот Главред

Солдат КНДР переместили вглубь России – СНБО

Северокорейских военных уже переместили вглубь РФ и намерены перебросить в Курскую область, сказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Есть перемещение военных КНДР с Дальнего Востока РФ вглубь России. Напоминаю, что Россия планирует использовать корейцев для начала в Курской области", - подчеркнул Коваленко.

Войска Северной Кореи в России – что об этом известно:

КНДР направляет в Россию 12 тысяч военных, чтобы впоследствии перебросить их на фронт в Украину, ранее заявили в разведке Южной Кореи. Предполагается, что Пхеньян может отправить на войну своих "элитных" военных.

Кроме того, президент Владимир Зеленский назвал новые данные по отправке военных КНДР в Украину. По словам главы государства, может быть переброшено 2 бригады по 6 тысяч военных. В Киеве знают, как ответить на такой вызов.

Первые корейские военные появятся в Курской области 23 октября, сказал начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Пока неизвестно, какое конкретно число северокорейских боевиков будут воевать на Курщине.

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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