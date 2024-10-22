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В Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украине: данные разведки

Юлия Закрепа
22 октября 2024, 18:38обновлено 22 октября, 19:08
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Пхеньян начал так называемую "торговлю пушечным мясом", никаких других объяснений нет, считает Олег Катков.
В Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украине: данные разведки
КНДР планирует передать 12 тысяч военных РФ / коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, militaryarms.ru

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал, что Северная Корея предоставила России не просто военных, а представителей так называемых сил специальных операций.

"Речь идет о 12 тысячах военнослужащих КНДР, которые находятся на территории Российской Федерации непосредственно в воинских частях, где проходят очевидно доподготовку, которая будет продолжаться в некоторых подразделениях до первого ноября. То есть она довольно сокращена, потому что переброска самих войск из КНДР в Российскую Федерацию началась с 8 октября. То есть довольно сжато все происходит. Южнокорейская разведка опубликовала подробный отчет, в котором показала, как это происходило, как их везли непосредственно на больших десантных кораблях, как их прикрывали там фрегаты. Используются активно самолеты Ан-124 "Руслан", и это первый случай, когда вообще они садятся на территории КНДР с 1990 года", - сказал он в эфире телеканала "Еспресо".

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

Олег Катков считает, что ситуация, которая сейчас происходит с переброской войск КНДР в Украину является достаточно угрожающей.

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"То есть речь идет о том, что действительно Пхеньян начал так называемую "торговлю пушечным мясом", никаких других объяснений нет. Идет переброска сил, 12 тысяч - это, если брать личный состав, полноценные две бригады, никакой там не батальон, как кто-то писал. И это довольно угрожающая ситуация, потому что надо понимать еще один аспект. Опять же, по данным разведок, речь идет не об обычных каких-то военнослужащих, а о представителях так называемых сил специальных операций, которые есть в КНДР. Можно дискутировать, насколько они хорошо обучены или сравнивать их с другими коллегами, конечно, будет счет на КНДР. Здесь вопрос в количестве, потому что надо понимать главный параметр - только сил специальных операций, куда входят воздушно-десантные подразделения, разведбаты, в КНДР, по разным оценкам, есть от 80-ти тысяч до 200 тысяч. В то же время общее количество вооруженных сил КНДР - это 1,3 миллиона человек", - отметил эксперт.

Отправка войск КНДР на войну в Украине

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что солдат КНДР уже экипируют в форму РФ. Северная Корея поддерживает российскую агрессию против Украины оружием и личным составом. Регулярными подразделениями, которые Москва планирует использовать как пушечное мясо.

В НАТО назвали главную цель переброски войск КНДР для войны с Украиной. Американский политик напомнил, что в КНДР были боевые действия в последний раз во время Корейской войны, поэтому участие в войне с Украиной является четкой целью, которую преследуют северные корейцы. Более всего северные корейцы хотят получить боевой опыт.

В СМИ сообщили, что КНДР могла отправить России своих пилотов. По данным Сеула, в сентябре Пхеньян отправил во Владивосток группу пилотов, обученных на советских истребителях. Если слухи подтвердятся, Россия станет первым "иностранным фронтом" для боевых пилотов КНДР со времен войны во Вьетнаме.

Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Большая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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