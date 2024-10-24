В США заявили о 'военных действиях', если войска КНДР войдут в Украину

Северокорейские войска находятся на грани возможного вступления в бой с ВСУ.

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Как будут действовать США, если войска из КНДР войдут в Украину / коллаж: Главред, фото: Википедия, militaryarms.ru

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер заявил, что США должны рассмотреть возможность принятия "прямых военных действий", если войска КНДР вступят в войну в Украине, после появления информации о пребывании тысяч северокорейских солдат в России.

"Администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов", - сказал Тернер, говорится в материале The Hill.

Что известно об армии КНДР / Инфографика: Главред

"Если войска Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенным Штатам необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи", - добавил политик.

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В издании также говорится, что сообщения о том, что северокорейские войска находятся на грани возможного вступления в бой, вызвали призывы к США отменить ограничения на использование предоставленного Украине дальнобойного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал Вашингтон сделать это.

"Я давно оспаривал неразумную позицию администрации Байдена-Харрис по ограничению использования Украиной оружия США против целей на территории России. Если северокорейские войска атакуют Украину с территории России, Украине должно быть разрешено использовать американское оружие в ответ", - высказался Тернер.

Отправка войск КНДР в Украину - последние новости

Напомним, что в Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украину. Речь идет о 12 тысячах военнослужащих КНДР, которые находятся на территории Российской Федерации непосредственно в воинских частях, где проходят очевидно доподготовку.

Прогноз по привлечению войск КНДР для войны в Украине для РФ неутешительный. Стало известно по оценкам российских инструкторов, которые начали работать с северокорейскими солдатами, последние имеют хорошие физические и моральные качества, однако у них есть проблема с современными технологиями войны, такие как БпЛА.

Александр Лукашенко высказался о возможной отправке войск КНДР в Украину. Он назвал "чушью" сообщения о том, что Северная Корея отправила свои войска для участия в боевых действиях на стороне России в Украине, и заявил, что российский диктатор Путин никогда не пошел бы на такой шаг.

В США зафиксировали, что КНДР отправила не менее 3 тысяч солдат. Кирби рассказал, что солдаты КНДР прибыли во Владивосток из северокорейского порта Вонсан на кораблях. Далее их направили на военные полигоны на Дальнем Востоке, где они сейчас проходят подготовку.

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