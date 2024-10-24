"Это может произойти в любой момент": в США объявили, чем закончится война в Украине

Кратко:
- Война в Украине закончится переговорами, считает Остин
- Украина сама должна решить, когда садиться за стол переговоров
- США будут и в дальнейшем поддерживать Украину
Министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что война страны-агрессора России против Украины закончится путем переговоров.
Об этом сообщили в Пентагоне после встречи Остина с Папой Римским Франциском в Ватикане. Участники обсуждали во время встречи, в частности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.
Остин отметил, что необходимо уменьшить напряжение в ближневосточном регионе и решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.
Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а Киев должен сам определить, когда нужно садиться за стол переговоров со страной-агрессором Россией. В то же время Остин отметил, что война может закончиться в любой момент.
"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - сказал он во время общения с журналистами.
Кто такой Ллойд Остин?
Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.
Позиция США относительно войны в Украине - последние новости
Ранее Остин озвучил стратегию США относительно разрешения Украине бить западным оружием вглубь РФ. Вашингтон и союзники работают над разработкой плана действий для реализации "плана победы" Зеленского.
Также ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал новое заявление об окончании войны в Украине. Он подчеркнул, что Россия не сможет достичь победы в войне против Украины и страны Запада будут продолжать поддерживать Украину.
Напомним, в Белом доме заявили, что позиция США относительно ударов ВСУ вглубь РФ остается неизменной. Кирби ответил, может ли вероятное участие КНДР в боевых действиях в Украине повлиять на решение об отмене ограничений на использование американского оружия.
Читайте также:
- РФ запустила по Украине полсотни дронов, уничтожено 40: куда делись остальные БПЛА
- "Сделаем Россию малой снова": Зеленский довел до истерики пресс-секретаря МИД РФ Захарову
- В апреле Украина получит Mirage 2000-5, но есть проблема с ракетами - Forbes
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред