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"Это может произойти в любой момент": в США объявили, чем закончится война в Украине

Алёна Воронина
24 октября 2024, 10:19
209
США и в дальнейшем будут поддерживать Украину. Киев сам должен решить, когда нужно садиться за стол переговоров с Москвой.
Ллойд Остин, ВГУ
В США объявили, чем закончится война в Украине/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, ОК "Запад"

Кратко:

  • Война в Украине закончится переговорами, считает Остин
  • Украина сама должна решить, когда садиться за стол переговоров
  • США будут и в дальнейшем поддерживать Украину

Министр обороны США Ллойд Остин выразил мнение, что война страны-агрессора России против Украины закончится путем переговоров.

Об этом сообщили в Пентагоне после встречи Остина с Папой Римским Франциском в Ватикане. Участники обсуждали во время встречи, в частности, войну в Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

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Остин отметил, что необходимо уменьшить напряжение в ближневосточном регионе и решить проблему российско-украинского вооруженного противостояния.

Глава Пентагона подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки и в дальнейшем будут поддерживать Украину, а Киев должен сам определить, когда нужно садиться за стол переговоров со страной-агрессором Россией. В то же время Остин отметил, что война может закончиться в любой момент.

"Этот конфликт закончится какими-то переговорами в какой-то момент", - сказал он во время общения с журналистами.

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин – американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Позиция США относительно войны в Украине - последние новости

Ранее Остин озвучил стратегию США относительно разрешения Украине бить западным оружием вглубь РФ. Вашингтон и союзники работают над разработкой плана действий для реализации "плана победы" Зеленского.

Также ранее сообщалось, что президент США Джо Байден сделал новое заявление об окончании войны в Украине. Он подчеркнул, что Россия не сможет достичь победы в войне против Украины и страны Запада будут продолжать поддерживать Украину.

Напомним, в Белом доме заявили, что позиция США относительно ударов ВСУ вглубь РФ остается неизменной. Кирби ответил, может ли вероятное участие КНДР в боевых действиях в Украине повлиять на решение об отмене ограничений на использование американского оружия.

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