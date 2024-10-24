РФ запустила по Украине полсотни дронов, уничтожены 40: куда делись остальные БПЛА

Во время воздушной атаки оккупанты применили две крылатые и две управляемые авиационные ракеты.

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Силы ПВО сбили 40 вражеских дронов / Коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

В ночь на 24 октября российская оккупационная армия атаковала Украину 50-ю ударными дронами типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 40 вражеских БпЛА.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, с вечера 23 октября противник атаковал Украину двумя крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту-22М3 над акваторией Черного моря, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Брянской области и 50-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа.

Отчет Воздушных сил / Фото: t.me/kpszsu

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 8:30 было подтверждено, что сбиты 40 вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Кроме того, 7 российских беспилотников локально потеряны, один - в воздушном пространстве Украины, еще два - вернулись в направлении России и Беларуси.

Сообщается также, что вражеские ракеты не достигли своих целей.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

В ночь на 24 октября российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами - это была четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на столицу с начала октября. Все вражеские беспилотники были обезврежены силами ПВО.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов.

Вечером 20 октября РФ также пыталась ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия устроила одну из самых массированных дроновых атак - РФ запустила по Украине 135 беспилотников, 80 из них сбили силы ПВО.

Боевая работа в воздушном пространстве Киева велась более 4,5 часов. В городе обошлось без пострадавших и разрушений.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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