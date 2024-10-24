Киев атаковали дроны РФ: что известно о последствиях и сколько БПЛА сбито

Сейчас в Киевской области еще ведется боевая работа против остальных БПЛА врага.

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В Киевской области еще продолжается работа сил ПВО / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада ТРО, Силы обороны Юга

Коротко:

Воздушная тревога в столице в течение ночи длилась почти 6 часов

Возле Киева было обнаружено около 10 российских дронов

Опасность не миновала - боевая работа сил ПВО продолжается

В ночь на 24 октября российские оккупанты атаковали Киев ударными дронами - это была четырнадцатая воздушная атака российских вооруженных сил на столицу с начала октября. Все вражеские беспилотники были обезврежены силами ПВО.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, место запуска дронов - Курская область, а на столицу Украины беспилотники заходили преимущественно с северного и северо-восточного направления.

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"Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась трижды и суммарно длилась почти 6 часов. Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около десятка российских дронов. Все вражеские БпЛА, которые угрожали столице были обезврежены", - говорится в сообщении.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

"На эту минуту в Киевской области ведется боевая работа против остальных БПЛА врага. Поэтому не исключено объявление воздушной тревоги в Киеве", - добавили в КГВА.

По данным мониторинговых каналов, в Киеве зафиксирован еще один вражеский БПЛА.

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Вечером 20 октября российские оккупанты атаковали Украину Шахедами. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

РФ пыталась ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

Обломки сбитых дронов упали в трех районах города - Днепровском, Голосеевском и Соломенском.

Кроме того, 20 октября, российские оккупанты ударили по Кривому Рогу баллистикой. Количество пострадавших выросло до четырех человек. В том числе ранения получила 12-летняя девочка.

Утром 22 октября враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры в Сумах. Погибли три человека, в том числе один ребенок.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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