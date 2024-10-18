РФ запустила по Украине 135 дронов: 80 сбили силы ПВО

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия устроила одну из самых массированных дроновых атак - РФ запустила по Украине 135 беспилотников, 80 из них сбили силы ПВО.
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, оккупанты применили БПЛА "Shahed" и дроны неустановленного типа.
Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.
44 российских беспилотника локально потеряны, два - улетели в Беларусь, до 10-ти вражеских БпЛА находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.
Ночная атака дронов - последние новости
В ночь на 18 октября под ударом дронов оказался Киев.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, все БпЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены.
Боевая работа в воздушном пространстве Киева велась более 4,5 часов.
В городе обошлось без пострадавших и разрушений.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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