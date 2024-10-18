РФ запустила по Украине 135 дронов: 80 сбили силы ПВО

Вражеские беспилотники сбивали в 14 областях Украины.

https://glavred.info/ukraine/rf-zapustila-po-ukraine-135-dronov-80-sbili-sily-pvo-10606391.html Ссылка скопирована

44 российских беспилотника были локально потеряны / Коллаж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

В ночь на 18 октября российская оккупационная армия устроила одну из самых массированных дроновых атак - РФ запустила по Украине 135 беспилотников, 80 из них сбили силы ПВО.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, оккупанты применили БПЛА "Shahed" и дроны неустановленного типа.

Воздушное нападение отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

видео дня

В результате противовоздушного боя сбито 80 вражеских БпЛА в Одесской, Сумской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Ровенской, Харьковской, Херсонской, Волынской, Винницкой областях.

Отчет воздушных сил / t.me/kpszsu

44 российских беспилотника локально потеряны, два - улетели в Беларусь, до 10-ти вражеских БпЛА находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины.

Что известно о дронах "Шахед" / Инфографика: Главред

Ночная атака дронов - последние новости

В ночь на 18 октября под ударом дронов оказался Киев.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, все БпЛА, которые двигались в сторону столицы, были обезврежены.

Боевая работа в воздушном пространстве Киева велась более 4,5 часов.

В городе обошлось без пострадавших и разрушений.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред