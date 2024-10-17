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Киев под атакой дронов, во многих областях слышны взрывы

Ангелина Подвысоцкая
17 октября 2024, 23:00обновлено 17 октября, 23:39
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В столице и других регионах страны работают силы ПВО.
ВСУ, воздушная тревога
Украина под атакой Шахедов / Колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками типа Шахед. Враг атаковал Шахедами и столицу. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

атака дронов
Украина под атакой Шахедов / фото: скриншот

В КГВА призвали людей идти в укрытия и не покидать их до отбоя воздушной тревоги. В Киеве работали силы ПВО.

атака дронов
Украина под атакой Шахедов / фото: скриншот

Сообщается, что вражеские беспилотники были зафиксированы в Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской областях. Там работали силы ПВО.

видео дня

Известно, что взрывы было слышно в Сумах.

атака дронов
Украина под атакой Шахедов / фото: скриншот

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Что известно про Шахед / Инфографика: Главред

Ракетная атака - последние новости

К слову, российские оккупанты впервые за 48 суток не атаковали Украину ударными беспилотниками вроде "шахед", этот маневр может быть паузой перед массированным обстрелом. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По состоянию на 13 октября российские оккупанты снарядили Х-101 8 самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Также зафиксирована активность военно-транспортного Ил-76, которым Россия доставляет боеприпасы на аэродромы.

В свою очередь, военный аналитик Алексей Гетьман отметил, что во время следующей ракетной атаки российские оккупанты могут выпустить по Украине до 300 воздушных целей - и ракет, и дронов.

Глава МИД Украины Андрей Сибига тем временем подтвердил подготовку врага к ударам по ядерным энергообъектам.

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