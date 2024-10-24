"Сделаем Россию малой снова": Зеленский довел до истерики пресс-секретаря МИД РФ Захарову

МИД России и пропагандистские каналы взорвались возмущением из-за образа Владимира Зеленского.

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Захарова гневно прокомментировала футболку Зеленского / Коллаж: Главред, фото: МИД России, скрин с видео

Вечером, 23 октября, президент Украины Владимир Зеленский вышел в соцсетях с новым видеообращением по итогам 973-го дня войны. Его наряд порадовал украинцев и довел до истерики пропагандистов и официальных лиц из страны-агрессора России.

Дело в том, что Зеленский был одет в футболку с надписью "Make russia small again", что переводится как "Сделаем Россию малой снова". Образ президента приглянулся многим, на него отреагировали даже в МИД РФ.

"Маленькую, как что? СССР? Российскую империю? О, я поняла! Как Киевская Русь. Для этого нам нужен Киев. Ты сам это сказал, [бевзень] (неценз.)", - ответила спикер МИД Мария Захарова.

видео дня

Пропагандистские каналы тоже не смогли пройти мимо футболки Зеленского и начали массово возмущаться, что надпись на ней не соответствует действительности, мол, РФ никогда и не была маленькой. Очевидно, что украинский президент задел россиян за живое, за имперские амбиции.

Кто такая Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Истерические заявления Марии Захаровой - что известно

Пресс-секретарь российского МИД известна своими эмоциональными и пропагандистскими заявлениями в контексте войны в Украине. Так недавно она назвала боевые действия ВСУ в Курской области "террористическим актом" и пыталась убедить всех в том, что вооруженные силы имеют лишь одну цель - "запугивание мирного населения" РФ.

Ранее Захарова резко отреагировали на информацию в статье Washington Post о том, что операция ВСУ в Курской области якобы сорвала тайные переговоры о частичном прекращении огня.

Напомним, Мария Захарова также начала "бросаться" своими громкими заявлениями после того, как российские оккупанты утроили пожар на Запорожской атомной электростанции. Она даже попыталась обвинить Украину в "ядерном терроре", несмотря на то, что этим постоянно занималась Россия.

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