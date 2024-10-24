Прогноз по привлечению войск КНДР для войны в Украине для РФ неутешительный - Reuters

Власти КНДР уже изолируют семьи военных, которых отправили в РФ, чтобы предотвратить распространение новостей.

https://glavred.info/ukraine/prognoz-po-privlecheniyu-voysk-kndr-dlya-voyny-v-ukraine-dlya-rf-neuteshitelnyy-reuters-10608080.html Ссылка скопирована

Северокорейские солдаты не приспособлены к современной войне / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украина, США и другие мировые лидеры уже подтвердили, что существуют доказательства перемещения в страну-агрессора России нескольких тысяч северокорейских войск.

Как пишет Reuters, депутат южнокорейского комитета Ли Сон Квен отметил, что РФ уже даже наняла большое количество переводчиков для обучения военных из КНДР использованию военного оборудования.

По словам Ли, по оценкам российских инструкторов, которые начали работать с северокорейскими солдатами, последние имеют хорошие физические и моральные качества, однако у них есть проблема с современными технологиями войны, такими как БпЛА.

видео дня

"Поэтому может быть много потерь, если они будут развернуты на линии фронта", - подчеркнул он.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Между тем, пока россияне пытаются подготовить военных из КНДР к боям, в самой Северной Корее власти пытаются не допустить распространения информации об отправке войск в РФ.

"Также есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют эти семьи (военных - Главред) в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно расправляться со слухами", - добавил Ли Сон Квен.

Что нужно знать о Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Отправка войск КНДР в Россию - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский озвучил новые данные, согласно которым страна-агрессор Россия может готовить к отправке на фронт две бригады северокорейских военных по 6 тысяч человек.

Накануне издание Newsweek предупреждало, что Северная Корея могла отправить России в поддержку боевых действий против Украины также своих пилотовистребителей.

Ранее, в самой России, на вопрос журналиста, может ли министерство иностранных дел подтвердить переброску Пхеньяном своих военных на Дальний Восток пресс-аташе МИД страны-агрессора РФ Мария Захарова ответила, чтобы тот узнавал это у Ким Чен Ына.

Другие новости о войсках КНДР:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред