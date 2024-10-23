Путину и Киму грозят проблемы: чем обернется появление войск КНДР в Украине – СМИ

У Южной Кореи есть значительные запасы вооружений и миллионы снарядов, которые так нужны Украине, отметили журналисты Bloomberg.

https://glavred.info/world/putinu-i-kimu-grozyat-problemy-chem-obernetsya-poyavlenie-voysk-kndr-v-ukraine-smi-10607774.html Ссылка скопирована

Авантюра Путина и Ким Чен Ына может обернуться проблемами для их стран в виде военной поддержки Украины со стороны Южной Кореи - Bloomberg / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля

Ключевые тезисы:

Южная Корея может дать оружие Украине

Ким Чен Ыну грозит недовольство военных

Запад способен создать проблемы для Южной Кореи

Появление войск КНДР в Украине может привести к недовольству северокорейских военных и проблемам для агрессора России.

В ответ Киеву может помочь Южная Корея, у которой множества вооружений и боеприпасов, так необходимых украинским военным.

видео дня

В материале Bloomberg говорится о том, что еще ни один северокорейский лидер не сталкивался со значительными потерями своих военных при участии в зарубежном конфликте.

КНДР – военизированное государство, и если ее потери в Украине будут значительными, это вызовет недовольство со стороны военных, которые являются столпом режима.

Также ситуация может привести и к серьезное реакции в обществе, ведь там многие люди тесно связаны с армией.

Южная Корея может вмешаться в войну в Украине

Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что подключение КНДР к российско-украинской войне может привести к потенциальному вмешательству Южной Кореи.

Впрочем, Запад в таком случае способен усилить давление на корейского президента Юн Сок Ёла, поскольку Сеулу запрещено поставлять вооружения странам, которые в состоянии войны.

Кратко о КНДР и Южной Корее / Инфографика: Главред

Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

У Южной Кореи есть серьезные запасы вооружений и боеприпасов, которые необходимы Украине. В том числе, и миллионы артиллерийских снарядов.

Отправка войск КНДР в Украину – что об этом известно:

КНДР направляет в РФ 12 тысяч военных, чтобы потом перебросить их на фронт в Украину, ранее сообщали в разведке Южной Корее.

Как полагают в Сеуле, Пхеньян может отправить своих "элитных" военных.

Президент Владимир Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в Украине: может быть отправлено 2 бригады по 6 тысяч военных. По его словам, Киев знает, как ответить на такой вызов.

Кроме того, в НАТО отреагировали на возможность отправки войск КНДР в Украину. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал, что это приведет к серьезной эскалации войны.

Что известно об армии Северной Кореи / Инфографика: Главред

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред