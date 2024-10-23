Путину и Киму грозят проблемы: чем обернется появление войск КНДР в Украине – СМИ

Ключевые тезисы:
- Южная Корея может дать оружие Украине
- Ким Чен Ыну грозит недовольство военных
- Запад способен создать проблемы для Южной Кореи
Появление войск КНДР в Украине может привести к недовольству северокорейских военных и проблемам для агрессора России.
В ответ Киеву может помочь Южная Корея, у которой множества вооружений и боеприпасов, так необходимых украинским военным.
В материале Bloomberg говорится о том, что еще ни один северокорейский лидер не сталкивался со значительными потерями своих военных при участии в зарубежном конфликте.
КНДР – военизированное государство, и если ее потери в Украине будут значительными, это вызовет недовольство со стороны военных, которые являются столпом режима.
Также ситуация может привести и к серьезное реакции в обществе, ведь там многие люди тесно связаны с армией.
Южная Корея может вмешаться в войну в Украине
Кроме того, журналисты акцентировали внимание на том, что подключение КНДР к российско-украинской войне может привести к потенциальному вмешательству Южной Кореи.
Впрочем, Запад в таком случае способен усилить давление на корейского президента Юн Сок Ёла, поскольку Сеулу запрещено поставлять вооружения странам, которые в состоянии войны.
Армия КНДР - что о ней известно
Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.
Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.
У Южной Кореи есть серьезные запасы вооружений и боеприпасов, которые необходимы Украине. В том числе, и миллионы артиллерийских снарядов.
Отправка войск КНДР в Украину – что об этом известно:
КНДР направляет в РФ 12 тысяч военных, чтобы потом перебросить их на фронт в Украину, ранее сообщали в разведке Южной Корее.
Как полагают в Сеуле, Пхеньян может отправить своих "элитных" военных.
Президент Владимир Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в Украине: может быть отправлено 2 бригады по 6 тысяч военных. По его словам, Киев знает, как ответить на такой вызов.
Кроме того, в НАТО отреагировали на возможность отправки войск КНДР в Украину. Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал, что это приведет к серьезной эскалации войны.
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