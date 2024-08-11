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РФ в панике угрожает Украине "жестким ответом" из-за боев в Курской области

Ангелина Подвысоцкая
11 августа 2024, 21:19
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Мария Захарова называет бои в Курской области "террористическим актом" и обвиняет во всем Украину.
Захарова, Курская область
РФ угрожает Украине жестким ответом из-за боев в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

РФ обвиняет Украину в боевых действиях на территории Курской области. При этом оккупанты угрожают "жестким ответом". Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала боевые действия "террористическим актом". Захарова пытается убедить всех в том, что вооруженные силы имеют лишь одну цель - "запугивание мирного населения" РФ.

"Очевидно, что украинские ракетные обстрелы и атаки беспилотниками по российским регионам имеют ярко выраженный террористический характер... Не сомневаемся, что организаторы и исполнители этих преступлений, включая их зарубежных кураторов, будут отвечать за них. Жесткий ответ ВС России не заставит себя ждать", - сказала Захарова.

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Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова – директор Департамента информации и печати МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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6 августа Россия пожаловалась на прорыв несколькими механизированными колоннами границы на участке Курской области. Первые бои встретили российские срочники, тогда как подразделения "Ахмат", которые должны были охранять границу, были позорно разбиты.

Путин отреагировал на прорыв и быстрое продвижение неизвестных войск только на вторые сутки. Диктатор страны-агрессора обвинил Украину в "масштабной провокации".

Судя по опубликованным кадрам, Россия понесла тяжелые потери в живой силе и технике, в том числе в авиации, еще в первый день боев, а местное население не оказало никакого сопротивления.

Россияне жаловались на "скифскую" тактику атакующих сил, которая заключается в истощении сил противника небольшими, но эффективными набегами.

Стоит отметить, что Украина официально не подтверждала своего участия в боях в Курской области, хотя президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал в своих обращениях, что Киев переносит войну РФ на территорию страны-агрессора.

США, Германия, Еврокомиссия не только не осудили удары по Курской области и прорыв границы, но и отметили, что поддерживают Украину в ее борьбе и будут обеспечивать всем необходимым вооружением.

В то же время судьба нового запроса Киева к Вашингтону с просьбой разрешить наносить удары по РФ вглубь, пока неизвестна.

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