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Байден сделал новое заявление об окончании войны в Украине - что он сказал

Юрий Берендий
24 октября 2024, 00:10
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Президент США подчеркнул, что Россия не сможет достичь победы в войне против Украины и страны Запада будут продолжать поддерживать Украину.
Байден сделал новое заявление об окончании войны в Украине - что он сказал
Байден сделал заявление по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

О чем сказал Байден:

  • Украина получит от США 20 миллиардов долларов помощи
  • Украина победит в войне против России

Президент США Джо Байден выразил уверенность в победе Украины и подчеркнул, что недавние решения по использованию российских активов для поддержки Украины являются четким сигналом для российского диктатора Путина, что агрессоры должны нести ответственность за свои действия. Об этом говорится в официальном заявлении, обнародованном Белым домом.

"Нет сомнений, что Россия не добьется победы в этом конфликте, победит народ Украины. Это еще одно напоминание Владимиру Путину, что мир объединился вокруг Украины, а Соединенные Штаты и наши партнеры из G7 продолжат поддерживать их на каждом шагу", - подчеркнул глава Белого дома.

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Байден подчеркнул, что США объявляют о предоставлении Украине 20 миллиардов долларов в виде кредитных средств, которые будут погашены за счет процентов от замороженных российских активов.

Он подчеркнул, что Украина получит необходимую помощь без дополнительного бремени для налогоплательщиков. Эти кредиты направлены на поддержку украинского народа в его усилиях по защите и восстановлению страны, и это демонстрирует, что агрессоры будут нести ответственность за свою агрессию.

"Эти займы поддержат народ Украины, который защищает и восстанавливает свою страну. А наши усилия четко подчеркивают: тираны будут отвечать за нанесенный ими ущерб", - отметил он.

G 7 Инфографика
Какие страны входят в "Большую семерку" / Инфографика: Главред

Что такое G7?

G7 (Group of Seven - "Группа семи") - неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США. Саммиты G7 проходят ежегодно по очереди в каждом из государств-членов.

G7 не является международной организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, передает Википедия.

Решение "семерки" не имеют обязательной силы. Как правило, речь идет о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии или о рекомендации другим участникам международной жизни применять определенные подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не имеет устава, официально принять статус члена этой институции невозможно.

С 1997 года в составе клуба участвовала Россия, в связи с чем объединение получило название "Большая восьмерка" (G8). Однако после аннексии Крыма в 2014 году клуб снова стал собираться без России в формате G7.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты приняли решение передать Украине большой пакет макрофинансовой помощи на сумму 20 миллиардов долларов. Кредитные средства будут предоставлены в рамках 50-миллиардной программы кредитования "G-7" и будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Министр обороны США Ллойд Остин совершил неанонсированный визит в Киев 21 октября, где во время встречи с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи на 400 миллионов долларов.

Также Соединенные Штаты планируют в течение октября-декабря 2024 года предоставитьУкраине несколько дополнительных пакетов военной помощи на общую сумму от 500 до 750 миллионов долларов, сообщил президент Зеленский.

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