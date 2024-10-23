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Разрешение Украине бить западным оружием вглубь РФ: Остин озвучил стратегию США

Даяна Швец
23 октября 2024, 19:17
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Вашингтон и союзники работают над разработкой плана действий для реализации "плана победы" Зеленского.
Ллойд Остин, ВГУ
Остин прокомментировал запрет США бить вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Даже без разрешения США Киеву бить западным оружием по военным целям вглубь РФ, Украина "абсолютно" может победить Россию. Такое мнение в интервью Fox News высказал министр обороны США Ллойд Остин.

"Я думаю, что у них есть способность продолжать осуществлять удары на большие расстояния, и они это сделают, - сказал Остин, - Украина имеет много возможностей, которые мы предоставили в плане беспилотников".

Остин продолжил: "Россия уже перебросила свои самолеты за пределы дальности действия ATACAMS. Но Украина имеет возможность производить свои собственные дроны, они очень эффективны. Мы видели, как они проводят атаки и операции на 400 километров от границы, и даже дальше".

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"Украина абсолютно может победить, - отметил министр обороны США. - А победу мы определяем как Украину как суверенное государство, которое может защитить свою территорию и сдержать агрессию в будущем".

Кто такой Ллойд Остин?

Ллойд Остин - американский военачальник, генерал армии США, министр обороны США с 21 января 2021 года. Участник войн в Афганистане и Ираке, пишет Википедия.

Глава Пентагона Ллойд Остин отметил, что он не сомневается, что если Путин добьется успеха, он продолжит делать то, что он сделал.

Также Остин подчеркнул, что все страны Балтии очень обеспокоены тем, что, как они справедливо полагают, они будут следующими.

Глава Пентагона пообещал, что Вашингтон и союзники работают над разработкой плана действий для реализации "плана победы" Зеленского.

"Вы знаете, мы все время говорили, что Украина станет частью НАТО в какой-то момент в будущем. ... Мы действительно разрабатываем план действий... для поддержки стратегического плана президента Зеленского", - пояснил Остин.

нато инфографика
Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

Кроме этого, Остин обеспокоен ростом тенденции изоляционизма в США:

"Мы - глобальная держава. У нас есть интересы по всему миру, и нам нужно будет продолжать делать все необходимое для защиты этих интересов".

Военная помощь США - последние новости

Как известно, 21 октября, США объявили пакет помощи на сумму 400 миллионов долларов. В Пентагоне рассказали, что в него входит. Он включает дополнительные боеприпасы, бронетехнику и противотанковое оружие.

Недавно лидер Пентагона Остин на фоне угроз РФ сделал заявление о том, что США готовят еще один пакет помощи.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский назвал месяцы, когда США предоставят Украине целый ряд "больших" пакетов помощи. По его словам, в ближайшее время в Киев прибудет делегация Белого дома с ответами по "плану победы".

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