'Фиаско для России': в МИД Украины отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

Итоговая декларация саммита БРИКС свидетельствует о провале Кремля в попытках Кремля навязать неоимперские взгляды другим странам, отметили в МИД Украины.

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Как отметили войну России против Украины в декларации БРИКС / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Коротко:

В МИД отреагировали на итоговую декларацию саммита БРИКС

России не удалось экспортировать участникам БРИКС свои неоимпериалистические взгляды

Страны БРИКС выразили поддержку принципам Устава ООН

Попытки России навязать на саммите БРИКС идею о якобы альтернативной позиции так называемого Глобального Юга относительно ее агрессии против Украины снова провалились. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно итоговой декларации саммита БРИКС в Казани.

"МИД Украины обратил внимание на п. 36 итоговой декларации саммита БРИКС в Казани, посвященном Украине, в котором его участники лишь напомнили о собственных национальных позициях, своей преданности целям и принципам Устава ООН, а также мирному урегулированию и дипломатии", - говорится в сообщении.

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В МИД подчеркнули, что итоговый текст саммита четко свидетельствует о том, что России не удалось "экспортировать" свои неоимперские взгляды на изменение мирового порядка и архитектуры безопасности из-за агрессии против Украины.

Отмечается, что попытки Москвы навязать представление о якобы альтернативной позиции так называемого "Глобального Юга" относительно российской агрессии против Украины снова потерпели поражение.

"Декларация продемонстрировала, что БРИКС как объединение не имеет единой позиции по российской агрессии против Украины. Убеждены, что это связано с поддержкой абсолютным большинством этих стран целей и принципов Устава ООН, о чем также говорится в декларации. Такая поддержка несовместима с поддержкой агрессии или изменения границ силой, а следовательно несовместима с поддержкой России и ее агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении МИД.

Дипломаты также подчеркивают, что саммит БРИКС, который Россия пыталась использовать для раскола международного сообщества, лишь подтвердил, что большинство мира поддерживает Украину в ее усилиях достичь всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира, основанного на уважении к международному праву и Уставу ООН, в частности принципа территориальной целостности в международно признанных границах.

"Напоминаем, что единственным путем достижения этого остается Формула мира. Призываем все страны, которые стоят на стороне международного права, а не права силы, присоединиться к ее воплощению", - резюмировали в МИД.

Какие страны входят в БРИКС / Инфографика: Главред

Что такое МИД Украины? Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

Саммит БРИКС в России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прибыл в Россию для участия в саммите БРИКС, где запланирована его встреча с российским президентом Владимиром Путиным. Российские пропагандистские медиа, которые показали кадры, где генсек ООН с удовольствием пробует каравай в аэропорту Казани.

В Казань на саммит БРИКС приехали по меньшей мере 36 мировых лидеров, и, как сообщает Институт изучения войны (ISW), Россия, вероятно, попытается использовать этот саммит для укрепления своих военных возможностей для войны против Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди также прибыл в Казань на саммит и тепло поздоровался с Путиным. По сообщениям российских СМИ, после встречи с российским лидером Моди вновь выразил поддержку мирному урегулированию войны в Украине.

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