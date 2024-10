По меньшей мере 36 мировых лидеров прибыли в Казань на саммит БРИКС, во время которого страна-агрессор Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита, во время чего оба чиновника подчеркнули важность многогранных отношений между странами.

Кроме того, Си подчеркнул, что БРИКС является форматом глобального стратегического сотрудничества.

Аналитики ISW также добавили, что Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которыми обсудил двусторонние отношения, создание многополярного мирового порядка и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.