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Во время саммита БРИКС: РФ хочет создать механизмы для усиления войны - ISW

Мария Николишин
23 октября 2024, 08:21
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В частности, Россия стремится установить соглашения и торговые механизмы с незападными государствами.
Во время саммита БРИКС: РФ хочет создать механизмы для усиления войны - ISW
Саммит БРИКС в Казани / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

По меньшей мере 36 мировых лидеров прибыли в Казань на саммит БРИКС, во время которого страна-агрессор Россия, вероятно, будет пытаться создать механизмы для усиления своих военных сил в Украине. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по укреплению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, установить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддерживать свои военные усилия в Украине путем смягчения влияния западных санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский диктатор Владимир Путин встретился с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита, во время чего оба чиновника подчеркнули важность многогранных отношений между странами.

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Кроме того, Си подчеркнул, что БРИКС является форматом глобального стратегического сотрудничества.

Аналитики ISW также добавили, что Путин встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, с которыми обсудил двусторонние отношения, создание многополярного мирового порядка и использование национальных валют во взаимных торговых расчетах.

Во время саммита БРИКС: РФ хочет создать механизмы для усиления войны - ISW
БРИКС / Инфографика: Главред

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Сотрудничество России с другими странами - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, КНДР поставила России баллистические ракеты малой дальности Hwasong-11. Отмечается, что санкции должны были предотвратить разработку подобного оружия Пхеньяном, но этого не произошло. РФ уже применяла эти ракеты по Киеву 18 августа.

Также известно, что Иран отправил в страну-агрессора России партию баллистических ракет малой дальности. Европа и США работают над новыми санкциями в ответ на действия Ирана.

Кроме того, Северная Корея могла отправить России в поддержку боевых действий против Украины своих пилотов истребителей.

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БРИКС Владимир Путин война России и Украины Институт изучения войны
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