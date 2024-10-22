После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

Моди в очередной раз назвал войну в Украине конфликтом и заявил о якобы готовности способствовать его "мирному урегулированию".

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Индия якобы готова способствовать миру в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Премьер-министр Индии Нарендра Моди приехал в Казань, что в стране-агрессоре России, на саммит БРИКС, где горячо поздоровался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Как пишут росСМИ, после встречи с Путиным Моди в очередной раз заговорил о поддержке мирного урегулирования войны в Украине. Однако, судя по цели визита индийского премьера и его реакции за встречу с Путиным речь вряд ли идет о готовности Индии способствовать миру в Украине на справедливых условиях.

"Относительно продолжающегося конфликта между Россией и Украиной: мы регулярно находимся в контакте. Как я уже говорил ранее, мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами, и мы полностью поддерживаем скорейшее установление мира и стабильности", - сказал Моди.

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Премьер также заявил, что приоритетное значение для усилий Индии имеет человечество и для этого страна готова оказывать любую возможную помощь как и сейчас, так и в будущем.

БРИКС / Инфографика: Главред

Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Позиция Индии относительно войны в Украине - что известно

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия заняла неоднозначную позицию, называя себя "нейтральной" страной. При этом премьер-министр Моди, скорее, отражал благосклонную к Москве позицию. В частности, после одного из массированных обстрелов Украины, во время которого погибли десятки людей, он провел встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которой крепко с ним обнимался. Это вызвало возмущение у Владимира Зеленского, который назвал такой поступок Моди сокрушительным ударом по мирным усилиям.

Впоследствии премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Украину рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Моди якобы пытался убедить кремлевского диктатора остановить войну.

Во время этого же визита Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве. Они охватывают сферу медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры.

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