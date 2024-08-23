'На два шага впереди': премьер Индии рассказал Зеленскому, о чем говорил с Путиным

Премьер Индии заявил, что его страна придерживается двух основных подходов в войне между Россией и Украиной.

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Премьер Индии рассказал Зеленскому о встрече с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

В пятницу, 23 августа, премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Моди пытался убедить кремлевского диктатора остановить войну. Об этом индийский премьер заявил на встрече в Киеве.

Моди посетил Москву 8 июля, когда российские войска нанесли массированный удар по Киеву, в частности, попав снарядом в корпус детской больницы "Охматдет". Визит индийского премьера вызвал осуждение многих западных стран.

"В прошлом месяце, когда я посещал Россию, я очень четко сказал Путину, что проблемы не могут быть решены на поле боя. Единственный путь решения проблем - это диалог и дипломатия. И не теряя времени, мы должны двигаться в этом направлении. Обеим сторонам придется сесть вместе и искать пути выхода из этого кризиса", - сказал Нарендра Моди. видео дня

Премьер также вспомнил свою предыдущую встречу с Путиным два года назад в Самарканде. По его словам, во время этой встречи с Путиным он сказал, глядя в глаза российскому лидеру, что сейчас не эпоха войны.

"Я приехал накануне Вашего национального праздника, и поэтому я хотел бы, чтобы все мы работали над скорейшим восстановлением мира. И Индия готова сделать свой активный вклад", - добавил Моди.

Позиция Индии относительно войны

Премьер Индии пояснил, что его страна придерживается двух основных подходов в войне между Россией и Украиной. Первый - гуманитарный. Индия пытается удовлетворить гуманитарные потребности украинцев, оказывая помощь и поддержку.

"Мы всегда будем с вами, и вы увидите, что мы всегда на два шага впереди", - заверил он.

Второй аспект - "держаться подальше от войны". Моди подчеркнул, что Индия не является равнодушным наблюдателем и с первого дня поддерживает мир.

"Мы никогда не принимали этой роли. Мы никогда не были нейтральными и с первого же дня стали на сторону мира", - подчеркнул политик.

Также Моди заявил, что Индия поддерживает уважение к суверенитету и территориальной целостности. Это, по его словам, для страны является "наивысшим приоритетом".

Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Визит Моди в Украину - что известно

Напомним, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в Россию, где он встретился и пообнимался с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал индийского коллегу и отметил, что в то время, когда Россия убивает мирных жителей Украины, лидер крупнейшей демократии обнимает "кровавого преступника", что подрывает мирные усилия.

Как известно, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит индийского премьера в Украину.

Американские СМИ предполагают, что Моди может передать Зеленскому послание от Путина. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество и подпишут ряд документов.

Однако 23 августа Индия и Украина подписали четыре документа о сотрудничестве. Эти соглашения касаются медицинской сферы, аграрного сектора, гуманитарного сотрудничества и культуры.

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