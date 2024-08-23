Украина и Индия подписали 4 соглашения: Зеленский раскрыл первые результаты визита Моди

Во время официального визита Президент Украины и премьер-министр Индии заключили несколько соглашений, которые должны усилить сотрудничество между странами.

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Украина и Индия подписали пакет важных документов / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Украина и Индия подписали четыре документа о сотрудничестве. Они охватывают сферу медицины, сельского хозяйства, гуманитарной помощи и культуры. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в пятницу, 23 августа.

"На сегодня мы согласовали... четыре документа в этот исторический визит премьер-министра Моди между Украиной и Индией", - сказал Зеленский.

Президент уточнил, что эти соглашения касаются медицинской сферы, аграрного сектора, гуманитарного сотрудничества и культуры.

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"И подготовлено совместное заявление по содержанию визита премьер-министра и по развитию стратегического партнерства между нашими странами, торговли между нашими странами и военно-техническое сотрудничество. Все это должно укрепляться", - отметил глава государства.

Во время визита Украина и Индия подписали:

Меморандум о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Индия по индийской гуманитарной грантовой помощи для поддержки развития общин. Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства и пищевой промышленности. Программу культурного сотрудничества на 2024-2028 годы. Меморандум о взаимопонимании между Государственной службой Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками и Центральной инспекцией по контролю за стандартами лекарственных средств Минздрава Индии.

"Индия поддерживает наш государственный суверенитет и территориальную целостность. И это важно, потому что все в мире должны одинаково уважать Устав ООН", - добавил президент Украины.

Также президент Зеленский надеется, что Индия присоединится к совместному коммюнике Саммита мира.

"Вопрос окончания войны и справедливого мира - это приоритет. Мы провели недавно первый инаугурационный Саммит мира, и хочу поблагодарить за то, что Индия присутствовала на этом саммите. Сегодня одной из тем будет Саммит мира, как мы будем продвигаться в этом направлении. Мы очень ожидаем, что Индия сможет присоединиться к общему коммюнике саммита, об этом я буду говорить с премьер-министром", - сказал глава государства.

Кто такой Нарендра Моди? Нарендра Дамодардас Моди - индийский политический и государственный деятель. 14-й Премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года. Лидер Бхаратия джаната парти. Главный министр штата Гуджарат с 7 октября 2001 до 22 мая 2014, пишет Википедия. Индия отказалась осудить полномасштабное российское вторжение в Украину в 2022 году и осталась нейтральной. Индийское правительство организовало операцию "Ганга", которая была направлена на возвращение на родину индийцев, оказавшихся в Украине во время войны. Индия эвакуировала около 20 000 индийских граждан в Украине, из которых чуть более 18 000 были студентами.

Визит Моди в Украину - что известно

Напомним, в июле премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с двухдневным визитом в Россию, где он встретился и пообнимался с Владимиром Путиным. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал индийского коллегу и отметил, что в то время, когда Россия убивает мирных жителей Украины, лидер крупнейшей демократии обнимает "кровавого преступника", что подрывает мирные усилия.

Как известно, 23 августа премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит индийского премьера в Украину.

Американские СМИ предполагают, что Моди может передать Зеленскому послание от Путина. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество и подпишут ряд документов.

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