В Турции совершили теракт: на аэрокосмическую компанию напали террористы - СМИ

В результате нападения несколько человек погибли или были ранены, рассказал глава МВД Турции Али Эрликай.

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В Анкаре произошел теракт на оборонном предприятии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

В среду, 23 октября, в Турции прогремел взрыв возле здания аэрокосмической компании Turkish Aerospace Industries Inc. (TUSAŞ). Террористическую атаку, вероятно, совершили трое террористов. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Эрликая и местные издания.

"На объектах компании Turkish Aerospace Industries (TAI) в Анкаре Кахраманказан был совершен теракт. К сожалению, в результате нападения есть погибшие и раненые", - отметил министр.

Событие произошло на объектах TAI - компании, которая занимается производством самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. В частности, она поставляет детали для крупнейшего пассажирского самолета Airbus A380 и военного транспортного самолета Airbus A400M.

видео дня

По информации турецкой редакции CNN, взрыв вызвал террорист-смертник, после чего началась стрельба. Трое террористов, среди которых была женщина, подъехали к воротам предприятия на такси, вышли из автомобиля с длинноствольным оружием и совершили нападение. Через некоторое время возле такси произошел мощный взрыв.

На место происшествия немедленно прибыли силы безопасности, медицинские службы и пожарные. Всех сотрудников компании немедленно эвакуировали в безопасное место. Местность вокруг оцепили агенты служб безопасности Турции.

Газета Sabah сообщает, что двух нападавших удалось ликвидировать. По данным Reuters, взрывы скорее всего произошли на нескольких проходных компании, когда работники выходили с места работы после завершения смены.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за атаку на TUSAS.

Смотрите видео с места событий:

Теракт в Турции / Фото: скриншот

Что известно о компании Turkish Aerospace Industries? Компания Turkish Aerospace Industries (TUSAS) является ведущим разработчиком и производителем аэрокосмических систем в Турции. Ее деятельность охватывает создание современных истребителей и беспилотников. Одним из важнейших проектов компании является разработка турецкого истребителя Kaan, который находится на этапе прототипирования. Кроме того, компания строит космические спутники.

Отношения Турции и России - последние новости

Напомним, Турция запретила экспорт в Россию товаров военного назначения после предупреждения от США. Как сообщает Financial Times, запрет охватывает более 40 категорий американских товаров, в частности микросхемы, системы дистанционного управления, современную электронику, процессоры и станки, используемые для производства оружия.

Также Эрдоган выдвинул требование Путину о возвращении Крыма и всех оккупированных территорий. Турция поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и на международных площадках настаивает на том, что возвращение всех захваченных земель, включая Крым, является необходимым по нормам международного права.

Как сообщал Главред, турецкие банки, за исключением Emlak Katılım, прекратили сотрудничество с Россией и Беларусью, чтобы избежать санкций. Российские предприниматели сталкиваются с проблемами при оплате в турецких банках. Турция перестала быть хабом для контрабанды товаров в Россию.

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