Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

В течение последних недель Турция ввела запрет на экспорт более 40 категорий товаров.

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Турция получила предупреждение от США / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Турция запретила экспорт в страну-агрессора России товаров военного назначения. Это произошло после предупреждения от Соединенных Штатов Америки.

По данным издания Financial Times, в течение последних недель Турция ввела запрет на экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения. Речь о микросхемах и системах дистанционного управления, а также других товарах из списка 50 "высокоприоритетных" составленного США, Великобританией, ЕС и Японией.

Также в списке указана современная электроника, процессоры, карты памяти, станки и другое оборудование, используемое для производства оружия.

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Как пишет СМИ, сейчас таможенная система Турции не позволяет экспорт этих товаров в Россию, но ранее такие поставки были возможны.

"Мы верим, что турецкое правительство услышало и поняло нашу обеспокоенность. Мы оптимистично настроены на усиление сотрудничества в будущем", - сказал журналистам помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод.

Что известно о Financial Times? Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

Отношения России и Турции - что известно

Напомним, что в Турции заявили о переговорах с Россией на определенных условиях. Затягивание полномасштабной войны России и Украины неуместно, однако это ни в коем случае не означает, что Украина должна сдаться. Как возможный вариант окончания войны Турция рассматривает мирные переговоры.

У Эрдогана вынесли требование Путину по Крыму и всем захваченным землям. Турция, которая поддерживает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, также на всех платформах отстаивает, что возвращение оккупированных территорий, включая Крым, является требованием международного права.

Как Турция серьезно подставила Россию. Известно, что отношения между Турцией и Россией являются достаточно сложными и имеют длительную историю, которая охватывает как периоды конфликтов, так и сотрудничества. Последней каплей стало то, что российские предприниматели категорически против проведения сделок через Турцию.

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