Как Трамп может захватить власть в США в случае проигрыша на выборах: 5 сценариев

Кандидат в президенты США Дональд Трамп уже сейчас пытается посеять недоверие к результатам голосования на выборах.

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Дональд Трамп может попытаться не допустить передачи власти Харрис в случае ее победы / Коллаж: Главред, фото: depositphotos.com.ua

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Как Трамп может сорвать мирную передачу власти Харрис

Есть ли у республиканца шансы "переиграть" выборы в свою пользу

В начале ноября состоятся выборы президента США. В Штатах опасаются, что республиканец Дональд Трамп попытается изменить их результаты в свою пользу, если потерпит поражение. Уже сейчас его союзники начали закладывать основу для этого. Издание Politico описало возможные сценарии захвата власти Трампом.

Как отмечают журналисты, Дональд Трамп может попытаться сорвать мирную передачу власти Камале Харрис. События могут развиваться согласно пяти сценариям.

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1. Трамп будет озвучивать неподтвержденные или гиперболизированные заявления о широкомасштабных фальсификациях результатов голосования и инициировать долговременные судебные иски, чтобы изменить результаты выборов в ключевых штатах.

2. Республиканец воспользуется помощью дружественных ему чиновников, чтобы те не удостоверяли результаты выборов в отдельных округах и штатах. Это не остановит процесс, но может стать способом давления на республиканских конгрессменов и законодателей.

3. Трамп призовет союзников в контролируемых Республиканской партией законодательных органах колеблющихся штатов назначить "альтернативных" выборщиков.

4. Трамп будет рассчитывать на то, что республиканцы в Конгрессе поддержат этих альтернативных выборщиков — или, по крайней мере, отвергнут выборщиков от демократов — когда те соберутся, чтобы засвидетельствовать результаты выборов.

5. Политик постарается сделать так, чтобы Харрис не хватило 270 голосов в коллегии выборщиков, и выборы состоятся в Палате представителей, где республиканцы, скорее всего, будут иметь достаточно голосов, чтобы избрать Трампа следующим президентом США.

Протесты в США после выборов 2020 и импичмент Трампу В конце 2020 года в Америке состоялись выборы президента. Победителем гонки стал демократ Джозеф Байден. Трамп распорядился начать передачу власти Байдену, однако решил бороться за президентское кресло – пригрозил крупным судебным иском. Трамп утверждал, что у него "украли" победу. 6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста возле Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия. В ходе беспорядков погибли пять человек. Тем не менее Конгресс все же смог поставить точку в избирательной гонке. 7 января были утверждены итоги выборов в США – победу одержал Байден, а Трампу пригрозили импичментом. Републиканцу пришлось признать свое поражения на выборах. Однако это произошло через несколько дней после массовых беспорядков в Вашингтоне. 13 января палата Представителей Конгресса США во второй раз за каденцию Трампа объявила ему импичмент. Главу государства обвинили в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия. В 2019 году Трампа обвиняли по двум статьям - злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса. Однако в феврале 2020 года Сенат контролировали "республиканцы", поэтому он сохранил свою должность. Таким образом 45-й президент США стал третьим президентом в истории страны, которому был объявлен импичмент Палатой представителей Конгресса и первым в истории Америки главой государства, который дважды был подвержен процедуре импичмента.

Есть ли у Трампа шанс перевернуть результаты выборов в свою пользу

Тим Хифи, который возглавлял расследование попыток Трампа подделать результаты выборов для комитета Палаты представителей США 6 января 2021 года, считает, что "угроза остается".

При этом, как пишет Politico, 2024 год отличается от 2020-го, поэтому путь Трампа к срыву выборов на этот раз будет более узким и экстремальным.

Журналисты отмечают, что он потерял некоторые рычаги влияния, такие как Министерство обороны и Министерство юстиции, которые сейчас находятся под контролем Джо Байдена. Чтобы добиться успеха, ему потребуются союзники, способные повлиять на результаты выборов в ключевых штатах и в Конгрессе.

Кроме того, демократы в Конгрессе усовершенствовали законодательство, в частности, поправки к закону о подсчете выборов, чтобы усложнить манипуляции с результатами голосования.

"Однако Трамп, научившись на ошибках прошлого, вероятно, будет еще более решительным в 2024 году, поскольку в случае поражения он может столкнуться с многочисленными уголовными делами, которые могут длиться всю его жизнь", - отмечает издание.

Выборы в США 2024 - последние новости

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Главными соперниками в нынешней президентской гонке выступают бывший президент Дональд Трамп, который представляет Республиканскую партию, и действующий вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

В сентябре в США состоялись дебаты между кандидатами в президенты Трампом и Харрис. Представители Республиканской и Демократической партий высказались о войне в Украине. Харрис заявила о поддержке Киева, а Трамп дважды уклонился от прямого ответа и сказал, что в интересах Америки, чтобы война закончились.

Президентские выборы в США / Инфографика Главред

Президент США Джо Байден обеспокоен возможными последствиями предстоящих президентских выборов. Риторика кантидата в президенты Дональда Трампа, по его мнению, может привести к "опасному результату".

"Я уверен, что они [выборы]будут свободными и честными. Я не знаю, будут ли они мирными. То, что сказал Трамп, и то, что он сказал в прошлый раз, когда ему не понравился результат выборов, было очень опасным", - сказал Байден.

Тем временем Трамп заявил, что не будет баллотироваться на пост президента в четвертый раз, если проиграет выборы 5 ноября 2024 года.

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