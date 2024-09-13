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Сильно вырывается вперед: кто побеждает в президентской гонке в США после дебатов

Ангелина Подвысоцкая
13 сентября 2024, 01:37
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Камала Харрис вырвалась вперед после блистательного выступления на теледебатах.
Сильно вырывается вперед: кто побеждает в президентской гонке в США после дебатов
Харрис опережает Трампа на 5 процентов / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/KamalaHarris

5 ноября в США состоятся президентские выборы. Там уже прошли теледебаты между вице-президентом США от Демократической партии Камалой Харрис и республиканцем Дональдом Трампом. После дебатов лидер гонки вырвался вперед. Об этом сообщает Reuters/Ipsos.

Согласно опросу избирателей, после дебатов вперед вырвалась Камала Харрис со счетом 47% против 42%. Сейчас у Харрис преимущество на Трампом выше, чем было на момент опроса, проведенном 21-28 августа.

Многим американцам понравилось то, как Харис вела себя во время дебатов. Она показала себя человеком "с более высокими моральными ценностями".

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Стоит отметить, что в опросе приняли участие 1690 американцев по всей стране, включая 1405 зарегистрированных избирателей.

Дебаты Трампа и Харрис - главное новости

Напомним, в США состоялись дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Харрис, где обсуждались важные темы, в частности война в Украине. Представительница Демократической партии Камала Харрис четко заявила о поддержке Киева. Трамп, представляя Республиканскую партию, дважды уклонился от прямого ответа на вопрос о войне, отметив лишь, что в интересах Америки, чтобы эта война закончилась.

Политолог Петр Олещук считает, что дебаты завершились с преимуществом для Камалы Харрис. Дональд Трамп, по его словам, столкнулся с трудностями в адаптации к новому оппоненту.

Также политолог Петр Олещук отметил, что на президентских дебатах в США 11 сентября не прозвучало ничего нового относительно Украины. Для обоих кандидатов - Трампа и Харрис - российско-украинская война остается "дополнительным" вопросом, а поддержка Харрис со стороны Путина - лишь "игра".

Как сообщал Главред, предыдущие дебаты Трампа с Байденом состоялись 27 июня. Они закончились для демократов настолько плохо, что Байден отказался от дальнейшего участия в президентской гонке.

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