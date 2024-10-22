На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг

О чем сказал Терехов:
- РФ атаковала Харьков КАБами
- В Холодногорском районе города начался пожар
- В Киевском районе зафиксирован прилет возле учебного заведения
На вечер 22 октября российские оккупанты нанесли масштабные удары управляемыми авиабомбами по Харькову. На месте одного из ударов - зафиксирован пожар. Об этом в своем Telegram написал мэр Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в городе прозвучало несколько взрывов в результате российских ударов управляемыми авиабомбами.
"Будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - подчеркнул он.
Впоследствии он отметил, что на месте одного из ударов КАБом в Холодногорском районе города начался пожар.
"Информация о пострадавших уточняется. Еще есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району", - написал он.
Терехов отметил, что в результате прилета рядом с учебным заведением в Киевском районе Харькова в жилых домах вокруг частично повылетали стекла.
"Информация о пострадавших уточняется", - резюмировал мэр города.
Кто такой Игорь Терехов?
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Удары по Харькову - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия пытается продвигаться в Харьковской области, стремясь взять Харьков под огневой контроль, рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, оккупанты могут применить привычную тактику террора, массово используя авиабомбы КАБ, чтобы "пробить себе путь к городу", уничтожая все на своем пути.
24 сентября российские войска атаковали Харьков авиабомбами. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара по многоэтажке в Киевском районе здание частично обвалилось с восьмого по третий этаж.
Днем ранее, 23 сентября, российские оккупанты также атаковали Харьковщину КАБами. В ОГА уточнили, что удар был нанесен по лесополосе в окрестностях Харькова.
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