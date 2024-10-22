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На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг

Юрий Берендий
22 октября 2024, 22:07
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Россияне ударили КАБами по Харькову, зафиксированы попадания в Холодногорском, Киевском и Салтовском районах города, отметил Игорь Терехов.
На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг
Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

О чем сказал Терехов:

  • РФ атаковала Харьков КАБами
  • В Холодногорском районе города начался пожар
  • В Киевском районе зафиксирован прилет возле учебного заведения

На вечер 22 октября российские оккупанты нанесли масштабные удары управляемыми авиабомбами по Харькову. На месте одного из ударов - зафиксирован пожар. Об этом в своем Telegram написал мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в городе прозвучало несколько взрывов в результате российских ударов управляемыми авиабомбами.

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"Будьте осторожны. Возможны повторные пуски", - подчеркнул он.

Впоследствии он отметил, что на месте одного из ударов КАБом в Холодногорском районе города начался пожар.

"Информация о пострадавших уточняется. Еще есть информация о вражеском ударе по Салтовскому району", - написал он.

Терехов отметил, что в результате прилета рядом с учебным заведением в Киевском районе Харькова в жилых домах вокруг частично повылетали стекла.

"Информация о пострадавших уточняется", - резюмировал мэр города.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Кто такой Игорь Терехов?

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Удары по Харькову - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская армия пытается продвигаться в Харьковской области, стремясь взять Харьков под огневой контроль, рассказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, оккупанты могут применить привычную тактику террора, массово используя авиабомбы КАБ, чтобы "пробить себе путь к городу", уничтожая все на своем пути.

24 сентября российские войска атаковали Харьков авиабомбами. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате удара по многоэтажке в Киевском районе здание частично обвалилось с восьмого по третий этаж.

Днем ранее, 23 сентября, российские оккупанты также атаковали Харьковщину КАБами. В ОГА уточнили, что удар был нанесен по лесополосе в окрестностях Харькова.

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