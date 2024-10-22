'Абсолютно новая модель': что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль

Вместо МСЭК в Украине будет введена прозрачная, европейская модель назначения инвалидности, отметил премьер-министр Украины.

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МСЭК ликвидируют уже до конца года - что будет вместо него / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

МСЭК ликвидируют до 31 декабря

Вместо МСЭК будет внедрена прозрачная, европейская модель

До 1 ноября готовят законопроекты для завершения реформы МСЭК

Сегодня, 22 октября президент Украины принял решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии до 31 декабря. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. О том, что будет вместо МСЭК рассказал в эфире телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Действительно ситуация, которую мы сейчас видим с медико-социальными экспертными комиссиями, позорная, она возмущает нас всех", - сказал Шмыгаль.

видео дня

Премьер-министр сообщил, что президент Украины сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором был принят ряд радикальных, но системных решений. В частности, согласно указу президента, до конца этого года планируется ликвидация МСЭК.

"Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель", - заявил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что поручил министру здравоохранения подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров все необходимые нормативные акты и законопроекты для завершения реформы ликвидации МСЭК и внедрения новой европейской модели. Конечный срок выполнения - 1 ноября.

Что такое МСЭК? Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК в ответ на скандал с выдачей инвалидности прокурорам. Согласно указу №732/2024, он утвердил решение СНБО от 22 октября 2024 года, направленное на борьбу с коррупцией и другими правонарушениями при установлении инвалидности для госслужащих.

В 2024 году СБУ выдвинула подозрения 64 должностным лицам МСЭК, девять из которых уже получили приговоры. Также было отменено 4106 неправомерно выданных справок об инвалидности на основании фальшивых документов, заявил Председатель СБУ Василий Малюк после заседания СНБО.

Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне скандалов, связанных с делами об инвалидности для прокуроров, сообщили в Офисе генерального прокурора.

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