Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Абсолютно новая модель": что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль

Юрий Берендий
22 октября 2024, 21:52
379
Вместо МСЭК в Украине будет введена прозрачная, европейская модель назначения инвалидности, отметил премьер-министр Украины.
'Абсолютно новая модель': что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль
МСЭК ликвидируют уже до конца года - что будет вместо него / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Шмыгаль:

  • МСЭК ликвидируют до 31 декабря
  • Вместо МСЭК будет внедрена прозрачная, европейская модель
  • До 1 ноября готовят законопроекты для завершения реформы МСЭК

Сегодня, 22 октября президент Украины принял решение ликвидировать все медико-социальные экспертные комиссии до 31 декабря. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента. О том, что будет вместо МСЭК рассказал в эфире телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Действительно ситуация, которую мы сейчас видим с медико-социальными экспертными комиссиями, позорная, она возмущает нас всех", - сказал Шмыгаль.

видео дня

Премьер-министр сообщил, что президент Украины сегодня созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором был принят ряд радикальных, но системных решений. В частности, согласно указу президента, до конца этого года планируется ликвидация МСЭК.

"Вместо этого будет введена цифровая, прозрачная, европейская модель", - заявил Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что поручил министру здравоохранения подготовить и представить на рассмотрение Кабинета министров все необходимые нормативные акты и законопроекты для завершения реформы ликвидации МСЭК и внедрения новой европейской модели. Конечный срок выполнения - 1 ноября.

Что такое МСЭК?

Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) - специальное учреждение в системе здравоохранения, которое проводит медико-социальную экспертизу лицам, обращающимся для установления инвалидности, по направлению лечебно-профилактического учреждения здравоохраненияя после проведения диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии сведений, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или врожденными пороками, которые вызывают ограничения жизнедеятельности, пишет Википедия.

Скандалы с МСЭК в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК в ответ на скандал с выдачей инвалидности прокурорам. Согласно указу №732/2024, он утвердил решение СНБО от 22 октября 2024 года, направленное на борьбу с коррупцией и другими правонарушениями при установлении инвалидности для госслужащих.

В 2024 году СБУ выдвинула подозрения 64 должностным лицам МСЭК, девять из которых уже получили приговоры. Также было отменено 4106 неправомерно выданных справок об инвалидности на основании фальшивых документов, заявил Председатель СБУ Василий Малюк после заседания СНБО.

Генеральный прокурор Андрей Костин подал в отставку на фоне скандалов, связанных с делами об инвалидности для прокуроров, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Денис Шмыгаль МСЭК
Реклама

Главное за день

Ещё
Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

23:46Украина
Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

22:51Украина
Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

22:45Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Совсем не узнать: дочь предательницы Ани Лорак стала ее копией

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Последние теплые дни: синоптик сказала, когда в Украину придет похолодание и снег

Деньги их любят: 4 знака зодиака, которые умеют привлекать богатство

Деньги их любят: 4 знака зодиака, которые умеют привлекать богатство

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

3 знака зодиака, которые разбогатеют осенью 2024 года

Последние новости

23:55

Путиниста Киркорова проверят на связь с ЛГТБ

23:46

Скандал с инвалидностью для прокуроров: Зеленский раскритиковал работу двух министров

23:33

Курс на безопасность: организаторы Евровидения-2025 введут новые правила

23:11

Аурика Ротару объявила, почему на самом деле София Ротару сейчас не выступает

22:51

Путин изменил дедлайн для вытеснения ВСУ с Курщины: в Украине отреагировали

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

22:45

Турция получила серьезное предупреждение от США: при чем здесь поставка оружия для РФ

22:07

На месте удара - пожар: Россия атаковала Харьков КАБами - куда попал враг

21:54

Маму и дочь искали под завалами: жуткие кадры с места удара в СумахВидео

21:52

"Абсолютно новая модель": что будет в Украине вместо МСЭК - Шмыгаль

Реклама
21:42

Мама путинистки Наташи Королевой внезапно приехала в РФ - что произошло

21:37

Крысы и мыши убегут сами: названо средство, которое навсегда избавится от грызунов

21:20

Зеленский заявил о переговорах с РФ: какие три аспекта будут свидетельствовать о готовности

21:08

Температура снова упадет: синоптик назвала день, когда придет новое похолодание

21:03

Россияне в отчаянии: ошибка Путина может дорого стоить РФ - британский полковник

20:40

Почему море соленое и при чем здесь "эффект накопления": интересный ответВидео

20:29

РФ перешла в новое наступление на Юге: есть ли угроза прорыва к Херсону - ВСУ

20:27

Церковный праздник 23 октября: что нельзя делать в день святого Иакова

20:10

Кровавый спектакль Путина в Казани: что показал саммит БРИКСмнение

19:55

Путин пошел на радикальные шаги: в США ответили, опасен ли саммит БРИКС в РФ

19:53

Вклинением врага в линию обороны в Часовом Яру: в ВСУ сделали новое заявление

Реклама
19:41

РФ меняет тактику и цели для ударов "Шахедами": аналитики предупредили об изменениях

19:39

В Украину возвращаются дожди: в каких регионах ожидаются осадки

19:34

Подался в квадроберы: ведущий "Холостяка" показался в костюме кота

19:32

"Может быть 2 бригады по 6 тыс.": Зеленский озвучил новые данные о военных КНДР в УкраинеВидео

19:15

Оккупанты спешно продвигаются в важный город: ВСУ крушат технику РФ - DeepState

18:44

На дорогах появился необычный дорожный знак: что означают черно-белые треугольники

18:38

В Defense Express раскрыли количество военных КНДР, которых готовят в Украине: данные разведки

18:36

Число 45 найдет только гений: на загадку дается всего 5 секунд

18:35

В Украине ликвидируют МСЭК: Зеленский подписал важный указ

18:30

В Германии "немедленно запретили" все кактусы: в чем причина

18:17

Страшное нашествие: почему в доме много пауков

18:06

Скандалы с МСЭК: более 4 тысяч инвалидностей в Украине отменены, есть осужденные - СБУ

17:54

Скандальный американский продюсер смертельно болен редкой формой рака

17:44

Могут отравить: ветеринар назвал 5 продуктов, которые нельзя давать собакам

17:37

Полетели головы: генпрокурор Андрей Костин внезапно подал в отставку

17:33

Могли быть вместе еще 20 лет назад: Кулеба и Павелецкая раскрыли детали романа

17:25

После объятий с Путиным: премьер Индии заговорил о мире в Украине

17:18

Ворвутся финансовые проблемы: что нельзя делать 23 октября - приметы

17:07

Скандалы с МСЭК и "инвалидности" чиновников: Зеленский анонсировал кадровые решения

17:03

Почему мутнеет консервация: где напортачили и что с этим делать

Реклама
17:03

Как РФ может использовать военных КНДР в Украине: в The Guardian назвали цели Кремля

17:01

КНДР могла отправить России своих пилотов: все подробности - Newsweek

16:52

"Очень важный рубеж": ВСУ могут отступить из ключевого города на Востоке

16:38

Размещение "сил сдерживания" в Украине: во Франции сделали предложение

16:37

Как правильно вести современную переписку: правила этикета, которые знают единицы

16:29

Как удалить стойкий жир с дверцы духовки: нужно смешать всего 2 ингредиента

16:08

Женщина нашла в доме покойного папы зловещую записку, которая ее напугала: о чем там говорилосьВидео

16:02

Как вырастить лук без стрелок: что надо сделать перед посадкой - знают не всеВидео

15:59

Слава Демин признался, что было между ним и Лесей Никитюк

15:51

Зеленский оценил перспективы президентства Трампа и Харрис для войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой Луценко
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять