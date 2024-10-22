В Украине ликвидируют МСЭК: Зеленский подписал важный указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров. Об этом говорится в тексте указа №732/2024.
Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".
Что предусматривает указ
1. Офис генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ обязаны провести расследование и отчитаться в месячный срок. По результатам работы будут предложены соответствующие кадровые и организационные решения.
2. Кабмин должен обеспечить:
- выполнение решения СНБО и принять меры реагирования к должностным лицам уполномоченных органов за его ненадлежащее исполнение или промедление с выполнением;
- в течение недели создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам;
- в течение трех месяцев доложить о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. В случае выявления фактов необоснованного принятия решений - инициировать их пересмотр и принять меры реагирования;
- в течение двух недель подготовить план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;
- в течение недели провести аудит начислений пенсионных выплат по инвалидности чиновникам;
- в течение месяца разработать законопроект о внесении изменений в законы Украины о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, безотлагательного реформирования системы МСЭК, в частности, ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года; пересмотреть систему и механизм начисления пенсий должностным лицам; разработать законопроект по нормированию порядка начисления зарплат и пенсий работникам органов прокуратуры;
- в течение месяца внести изменения в нормативно-правовые акты об особенностях пересечения госграницы экс-чиновниками госорганов, имеющими инвалидность, с определением документов, подлежащих проверке.
3. До 30 ноября 2024 года проверить состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании "Топ-10 коррупционных рисков МСЭК по установлению инвалидности", которое было проведено в 2021 году, актуализировать его с учетом правового режима военного положения и учесть при разработке новой Антикоррупционной стратегии; разработать и обеспечить до 31 декабря 2024 года внесение на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроектов о внесении изменений в УКУ и ГПКУ, которые бы определяли председателя и членов МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов (гражданская конфискация).
Смотрите видеообращение Зеленского об указе по МСЭК:
Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно
4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.
Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.
После огласки и начала служебного расследования хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился по собственному желанию. Приказ был подписан генпрокурором Украины.
Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал кадровые решения. Он подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.
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