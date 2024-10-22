В Украине ликвидируют МСЭК: Зеленский подписал важный указ

Ликвидировать МСЭК планируют уже с 31 декабря этого года.

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Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал важный указ, который предусматривает ликвидацию МСЭК после скандала с инвалидностью для прокуроров. Об этом говорится в тексте указа №732/2024.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов".

Что предусматривает указ

1. Офис генпрокурора, СБУ, ГБР, Нацполиция, НАБУ обязаны провести расследование и отчитаться в месячный срок. По результатам работы будут предложены соответствующие кадровые и организационные решения.

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2. Кабмин должен обеспечить:

выполнение решения СНБО и принять меры реагирования к должностным лицам уполномоченных органов за его ненадлежащее исполнение или промедление с выполнением;

в течение недели создать рабочие группы по проверке решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам;

в течение трех месяцев доложить о результатах проверки рабочими группами обоснованности решений МСЭК по установлению инвалидности должностным лицам. В случае выявления фактов необоснованного принятия решений - инициировать их пересмотр и принять меры реагирования;

в течение двух недель подготовить план цифровизации прохождения всех этапов МСЭК;

в течение недели провести аудит начислений пенсионных выплат по инвалидности чиновникам;

в течение месяца разработать законопроект о внесении изменений в законы Украины о введении оценки лица с ограничением повседневного функционирования, безотлагательного реформирования системы МСЭК, в частности, ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года ; пересмотреть систему и механизм начисления пенсий должностным лицам; разработать законопроект по нормированию порядка начисления зарплат и пенсий работникам органов прокуратуры;

; пересмотреть систему и механизм начисления пенсий должностным лицам; разработать законопроект по нормированию порядка начисления зарплат и пенсий работникам органов прокуратуры; в течение месяца внести изменения в нормативно-правовые акты об особенностях пересечения госграницы экс-чиновниками госорганов, имеющими инвалидность, с определением документов, подлежащих проверке.

3. До 30 ноября 2024 года проверить состояние имплементации рекомендаций, определенных в исследовании "Топ-10 коррупционных рисков МСЭК по установлению инвалидности", которое было проведено в 2021 году, актуализировать его с учетом правового режима военного положения и учесть при разработке новой Антикоррупционной стратегии; разработать и обеспечить до 31 декабря 2024 года внесение на рассмотрение Кабинета Министров Украины законопроектов о внесении изменений в УКУ и ГПКУ, которые бы определяли председателя и членов МСЭК субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов (гражданская конфискация).

Смотрите видеообращение Зеленского об указе по МСЭК:

Зеленский подписал указ о ликвидации МСЭК / фото: скриншот

Скандал с инвалидностью для прокуроров - что известно

4 октября правоохранители разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них было изъято около 6 миллионов долларов США наличными в разных валютах. Кроме того, обнаружено, что на счетах Татьяны Крупы в польском банке Pekao хранились почти 600 тысяч долларов, что стало известно из материалов судебного реестра.

Впоследствии стало известно, что председатель МСЭК, вероятно, оформила инвалидность 50 прокурорам в Хмельницкой области. Почти все прокуроры Хмельницкой области получили инвалидность второй группы.

После огласки и начала служебного расследования хмельницкий прокурор-"инвалид" Олейник уволился по собственному желанию. Приказ был подписан генпрокурором Украины.

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО и анонсировал кадровые решения. Он подчеркнул, что за ситуацию в правоохранительных органах должна быть политическая ответственность Генерального прокурора.

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