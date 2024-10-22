Маму и дочь искали под завалами: жуткие кадры с места удара в Сумах

Российские оккупанты убили 14-летнюю девочку, ее маму и тетю.

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В Сумах погибла почти вся семья / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Российские оккупанты ударили "Шахедом" прямо по частному дому в Сумах. В результате в один момент погибли 14-летняя девочка, ее мама и тетя. Спасатели показали жуткое видео с места трагедии.

На кадрах видно, как на место удара прибыли спасатели. Они пытаются потушить пламя, которое охватило весь дом. После этого на пепелище начали искать людей.

Спастись смог только отец девочки и собака. Анну и ее маму Ирину нашли мертвыми.

видео дня

Спасатели сначала достали из-под завалов тело девочки, а затем и ее мамы.

Смотрите видео с места попадания Шахеда по дому в Сумах:

В Сумах погибла почти вся семья / фото: скриншот

Напомним, ранее стало известно, что в результате атаки моментально сгорела почти вся семья. Здание было полностью разрушено.

Атака Шахедов - последние новости

Как сообщал Главред, примерно в полночь 22 октября вражеские дроны-камикадзе летели атаковали Сумы, там раздались взрывы. Известно о попаданиях в жилые дома. Местные власти сообщали, что в результате попадания в дом одного человека доставили в больницу.

Впоследствии стало известно о том, что в результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Утром оккупанты атаковали многоквартирный дом и объекты критической инфраструктуры. Также сообщается, что 22 октября в небе над Сумской областью зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".

Напомним, в ночь на 21 октября российские оккупанты пытались ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

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