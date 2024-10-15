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Харьков может стать непригодным для жизни: эксперт озвучил циничный план врага

Марина Фурман
15 октября 2024, 11:22
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Оккупанты попытаются массово использовать авиабомбы, чтобы "пробить себе путь в Харьков".
ВСУ, Харьков
Враг хочет взять город под огневой контроль / Коллаж: Главред, фото Генштаб ВСУ, deepstate

Армия РФ пытается продвигаться в Харьковской области. Оккупанты хотят взять Харьков под огневой контроль. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

По его словам, оккупанты могут прибегнуть к привычной тактике террора - массово использовать КАБы, чтобы "пробить себе путь в город", уничтожая все на своем пути авиабомбами.

"Такая угроза есть и она может быть реализована... Корректируемые авиабомбы - конечно, страшное оружие. Мы видим, как быстро россияне разрушили Волчанск. И Авдеевка тоже была разбита гораздо быстрее, чем тот же Бахмут", - рассказывает Иван Ступак.

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По мнению военного эксперта, КАБ - очень дешевое оружие, которое не выбирает цель.

"Россия применяет КАБы примерно по такому принципу: не долетела первая бомба - ничего страшного, долетит вторая и третья. Это же не ракета ценой в один или несколько миллионов долларов. Бросили один КАБ, второй, третий - и перепахали всю землю. Ничего не остается. И, к сожалению, мы пока ничего не можем этому противопоставить", - отмечает Ступак.

По его словам, именно с помощью КАБов россияне могут попытаться сделать север Харькова непригодным для проживания. Чтобы люди оттуда переехали, например, в Киев, Днепр, Житомир, Чоп, Ужгород и другие города, и стали внутренне перемещенными лицами. И это одна из целей РФ, ведь в таком случае будет новая нагрузка на бюджет, поскольку этим людям необходимо будет выплачивать пособия. Кроме того, бизнес закроется и не сможет платить налоги.

Ступак отмечает, что подобный сценарий создаст проблемы для украинского бюджета, поскольку не будет хватать средств на выплаты военным и на закупку боеприпасов.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ инфографика / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Что происходит в Харьковской области - последние новости

Напомним, командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко отмечал, что цель врага - приблизиться к Харькову и взять отдельные районы города под огневой контроль. Также россияне стремятся полностью захватить Волчанск, чтобы получить плацдарм для усиления наступления на Купянском направлении.

Юрий Федоренко отмечал, что российские оккупационные войска пытаются выйти на левобережье реки Оскол в Купянском районе Харьковской области и там закрепиться. Также им поставили задачу в короткие сроки захватить важный населенный пункт Купянск-Узловой.

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин заявлял, что Купянск испытывает тяжелые разрушения от российских авиаударов, в том числе КАБами - в городе зафиксированы значительные разрушения. Глава МВА подчеркивал, что вся критическая и гражданская инфраструктура, включая предприятия, была уничтожена, и враг продолжает придерживаться тактики "выжженной земли".

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война в Украине новости Харькова ВСУ Купянск вторжение России
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