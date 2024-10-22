Зеленский заявил о переговорах с РФ: какие три аспекта будут свидетельствовать о готовности

Владимир Зеленский также отметил о "большом влиянии" Курской операции.

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Когда РФ потребует переговоры / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

Готовность страны-агрессора России к переговорам с Украиной о прекращении войны зависит от выборов в США и еще нескольких аспектов. Об этом во время общения с журналистами сообщил президент Владимир Зеленский.

Президент Украины заявил, что во-первых, Россия будет наблюдать за политикой США по вопросу прекращения войны. А американские союзники, по мнению Зеленского, быстро продемонстрируют свою позицию. Он заверил, что кандидаты на посты президента США Дональд Трамп и Камала Харрис дали "положительную" информацию во время переговоров с украинским лидером, передает LIGA.net.

"Я считаю, что они не будут ждать до января: они что-то не смогут сделать согласно их полномочиям, но что-то смогут", - сказал Зеленский. видео дня

Какие пункты победы Украины у Зеленского / Инфографика: Главред

Во-вторых, сигнал от России по энергетике и свободному судоходству также будет означать готовность к завершению войны. В-третьих, сейчас ведется работа со странами Глобального Юга. На них, как отметил президент, имела "большое влияние" Курская операция. Это стало сигналом для союзников о состоянии армии России, которая уже несколько месяцев не может вытеснить украинских военных с территории РФ.

Переговоры РФ и Украины - что известно

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условие переговоров с Россией. По его словам, суть плана победы заключается в демонстрации того, что Украина получает от Запада современное оружие и готова его использовать, если Россия не остановит агрессию.

Во Франции поддержали План победы Зеленского и заговорили о переговорах с РФ. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины в различных сферах. В то же время он добавил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры о мире.

В НАТО сделали заявление о переговорах Зеленского и Путина. Марк Рютте отметил о том, что западный мир оказывает военную поддержку украинскому государству, чтобы была возможность дать отпор российским оккупантам. Блок не позволит Путину добиться своих "целей" в Украине.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двум кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократке Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу.



По данным The Times, план, прежде всего, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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