Во Франции поддержали План победы Зеленского и заговорили о переговорах с РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе первого визита в Киев заявил о поддержке Плана победы украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы поддерживаем План победы, потому что уже около 1 тыс. дней мы рядом с Украиной и прилагает необходимые усилия", — сказал Барро на пресс-конференции с украинским главой МИД Андреем Сибигой.
Министр подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины в разных сферах. В то же время он добавил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры о мире.
"Нужно приложить усилия, чтобы мирный план, предложенный господином Зеленским, привлек как можно больше стран к его реализации", — сказал он на пресс-конференции с украинским главой МИД Андреем Сибигой в Киеве.
Кроме того, он напомнил, что 17 октября в Париже прошла конференция по вопросам ядерной безопасности по пункту формулы мира. Также министр напомнил, что президент Зеленский был в Париже недавно, где представил президенту Франции Эммануэлю Макрону План победы.
Хто такий Жан-Ноель Барро?
Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.
В свою очередь Сибига указал, что "Франция действенно обеспечивает продвижение Плана победы Владимира Зеленского".
"У нас был длительный тет-а-тет, где мы обменялись мыслями по дополнительным шагам для практического воплощения Плана Зеленского", — добавил глава МИД.
Смотрите видео - пять шагов Зеленского для победы Украины:
План победы Украины - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Белый дом поддерживает План победы Владимира Зеленского. В Вашингтоне подчеркнули, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.
Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.
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