Во Франции поддержали План победы Зеленского и заговорили о переговорах с РФ

Жан-Ноэль Барро подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины в разных сферах.

https://glavred.info/ukraine/vo-francii-podderzhali-plan-pobedy-zelenskogo-i-zagovorili-o-peregovorah-s-rf-10606805.html Ссылка скопирована

Жан-Ноэль Барро поддержал План победы Владимира Зеленского / Коллаж: Главред, фото: Facebook/UkraineMFA, president.gov.ua

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе первого визита в Киев заявил о поддержке Плана победы украинского президента Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем План победы, потому что уже около 1 тыс. дней мы рядом с Украиной и прилагает необходимые усилия", — сказал Барро на пресс-конференции с украинским главой МИД Андреем Сибигой.

Министр подчеркнул важность дальнейшей поддержки Украины в разных сферах. В то же время он добавил, что Украина должна сама решать, когда начинать переговоры о мире.

"Нужно приложить усилия, чтобы мирный план, предложенный господином Зеленским, привлек как можно больше стран к его реализации", — сказал он на пресс-конференции с украинским главой МИД Андреем Сибигой в Киеве.

Кроме того, он напомнил, что 17 октября в Париже прошла конференция по вопросам ядерной безопасности по пункту формулы мира. Также министр напомнил, что президент Зеленский был в Париже недавно, где представил президенту Франции Эммануэлю Макрону План победы.

Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноэль Барро - французский политик, министр-делегат по европейским делам Франции (2024). Министр Европы и иностранных дел (с 2024), сообщает Википедия.

В свою очередь Сибига указал, что "Франция действенно обеспечивает продвижение Плана победы Владимира Зеленского".

"У нас был длительный тет-а-тет, где мы обменялись мыслями по дополнительным шагам для практического воплощения Плана Зеленского", — добавил глава МИД.

Смотрите видео - пять шагов Зеленского для победы Украины:

План победы Украины - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Белый дом поддерживает План победы Владимира Зеленского. В Вашингтоне подчеркнули, что переговоры с представителями иностранных государств без Украины, невозможны.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в тайных приложениях к плану победы Украины говорится о возможности проведения ударов вглубь территории России. Также определено необходимое для этого оружие.

Как сообщалось ранее, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом План победы, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским.

/ Инфографика Главреда

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред