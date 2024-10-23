Бронирование претерпело изменения: у компаний могут отобрать статус 'критических', подробности

Предприятия, которые получили "бронь", будут проверять на соответствие критериям статуса критически важных.

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Экономическое бронирование - кого касаются изменения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Предприятия с "броней" ждут проверки

Отменять "бронь" смогут ОВА

Кабмин внес изменения в бронирование критически важных для экономики предприятий. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте правительства документ от 22 октября 2024 года.

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В тексте документа говорится о предоставлении полномочий профильным министерствам и ОВА проверять "критичность" компаний, которым уже было предоставлено бронирование, пояснил депутат Александр Фесиенко, - и при несоответствии критериям отменять этот статус.

"Орган, который принял решение об определении предприятия критически важными для функционирования экономики в особый период, в случае необходимости проводит проверку соответствия критериям с даты принятия решения об определении их критически важными", - указано в изменениях к постановлению Кабмина.

По результатам проведенной проверки орган (министерство, ОВА) принимает одно из решений - отменяет статус предприятия или его подтверждает.

Бронирование - последние новости

Как известно, Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний - все из-за недовольства Зеленского количеством забронированных граждан. Чиновники планируют пересмотреть представленные списки.

Уже 20 октября возможность бронирования работников была приостановлена на сайте приложения "Дія". Указывалось, что ограничения будут действовать до 15 ноября.

СМИ предположили, что дальнейшим процессом бронирования критических для экономики предприятий будут заниматься только министерства. Местные ОВА могут быть лишены этой функции.

Экономическое бронирование / Инфографика Главреда

Претензии к бронированию возникли именно из-за списков, поданных от ОВА. Кроме основных 7 критериев, у администраций был свой отдельный перечень требований для признания критических предприятий.

Также заметим, что парламент рассматривает возможность внедрения экономического бронирования по месячной отчетности о доходах физлиц вместо действующей квартальной. Речь пойдет о переходе от критичности предприятия к критичности работника.

Кто такой Александр Федиенко? Александр Федиенко - бывший председатель правления Интернет ассоциации Украины. Народный депутат Украины 9-го созыва, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам цифровой трансформации, председатель подкомитета цифровой инфраструктуры, электронных коммуникаций и смарт-инфраструктуры, пишет Википедия.

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