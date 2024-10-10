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Паузы в бронировании не будет: в Минобороны сделали заявление об аудите предприятий

Руслана Заклинская
10 октября 2024, 00:33
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В Украине проведут аудит критических предприятий, но бронирование не приостанавливают, заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.
Паузы в бронировании не будет: в Минобороны сделали заявление об аудите предприятий
В Украине проведут аудит критических предприятий, но бронирование не приостанавливают / Коллаж: Главред, фото: Telegaraf, скриншот LIGA.net, УНИАН

В Украине до 15 ноября 2024 года проведут аудит критических предприятий, которые получили этот статус от органов местного самоуправления. На период проведения аудита не планируют останавливать бронирование работников. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии для Общественного.

По его словам, в состав комиссии, которая осуществит аудит, войдут представители военных структур. В случае признания предприятия "некритичным для государства" бронирование пересмотрят.

Представитель Минобороны отрицает приостановление бронирования, о котором сообщали СМИ. Он также отметил, что сейчас в Украине насчитывается более миллиона забронированных мужчин.

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Гаврилюк утверждает, что решение о проведении проверки было принято на фоне резкого роста количества забронированных.

"Решение приняли, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а тут за пару месяцев - рост вдвое", - сказал заместитель министра обороны Украины.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Кто такой Иван Гаврилюк?

Иван Гаврилюк - генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины, первый заместитель министра обороны Украины.

Ранее был советником командующего Сил логистики ВСУ и руководителем Главного управления логистики, а также заместителем начальника Генерального штаба ВСУ.

Также известно, что с апреля по август 2022 года он был председателем рабочей группы Украины в Координационном центре по оказанию помощи в Германии.

На должность первого заместителя министра обороны Украины Гаврилюка назначили 17 мая 2024 года.

Пауза в бронировании - что известно

Напомним, 9 октября агентство The Page опубликовало выписку из протокола правительственного заседания, которое состоялось 8 октября, где говорилось о намерении Минобороны провести аудит бронирования от мобилизации. В постановлении Кабмина также говорилось о паузе в бронировании работников, подлежащих мобилизации.

В случае выявления необоснованного бронирования для военнообязанных бронирование должны аннулировать.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что на решение Кабмина о приостановлении экономического бронирования повлияла оценка президента Владимира Зеленского. Он якобы возмутился из-за 1,5 миллиона забронированных работников.

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