В "Дії" приостановили бронирование: детали

Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний из-за недовольства Зеленского количеством забронированных работников.

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Бронирование в Украине - когда начнет действовать / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

На сайте приложения "Дія" приостановлена возможность бронирования работников. Указывается, что ограничения будут действовать до 15 ноября.

При нажатии кнопки "подать заявку" появляется сообщение с ошибкой и текстом.

Экономическое бронирование - последние новости

На сейчас работает бронирование критически важных для функционирования Сил обороны предприятий. Однако недавно стало известно, что Кабмин приостановил выдачу "брони" для компаний - все из-за недовольства Зеленского количеством забронированных граждан. Чиновники планируют пересмотреть представленные списки.

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Как узнали СМИ, вероятно, дальнейшим процессом бронирования критических для экономики предприятий будут заниматься только министерства. Местные ОВА могут быть лишены этой функции.

Претензии к бронированию возникли именно из-за списков, поданных от ОВА. Кроме основных 7 критериев, у администраций был свой отдельный перечень требований для признания критических предприятий.

Также заметим, что парламент рассматривает возможность внедрения экономического бронирования по месячной отчетности о доходах физлиц вместо действующей квартальной. Речь пойдет о переходе от критичности предприятия к критичности работника.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 гг. была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится всеобщая мобилизация. Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.

Экономическое бронирование / Инфографика: Главред

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