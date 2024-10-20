Украинские десантники уничтожили подразделение "элитных" российских морпехов на Курщине

Одна из бригад ВСУ взяла штурмом вражескую позицию и нанесла оккупантам потери.

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Оккупанты не ожидали, что десантникам удастся захватить их позицию / Коллаж: Главред, фото: Командование ДШВ ВСУ, 95 ОДШБР

Десантники 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины провели успешный штурм позиции военных страны-агрессора России в Курской области.

Как сообщили в Telegram ДШВ, под удар украинских военных попали знаменитые "недовойны" из 155 отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

"На этот раз, разведывательное подразделение "95-ки" взяло штурмом вражескую позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок на Курщине", - говорится в сообщении.

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Хотя оккупанты были убеждены в своей безопасности, десантники ВСУ настолько стремительно проникли на их позицию, что военные РФ не успели даже экипироваться и обуться.

В результате успешной работы украинских военнослужащих Полесской бригады было уничтожено 14 российских оккупантов.

Что такое Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины? Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

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Напомним, что уже не впервые украинские военные уничтожают оккупантов из состава 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ на Курщине. До этого несколько военных РФ ликвидировали в результате штурмовых действий бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

Ранее также аналитики ISW сообщили, что взятие под контроль ВСУ части Курской области заставило страну-агрессора Россию чаще проводить обмены военнопленными с Украиной.

Накануне военный эксперт Иван Ступак рассказал, что в первые две недели Курской операции войска ВСУ взяли 300 квадратных километров. Сработал эффект внезапности. Затем были подрывы мостов с попыткой взять Глушковский район, но, к сожалению, это не сработало.

Курская АЭС / Инфографика: Главред

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