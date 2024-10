РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены военнопленными: названа причина

Взятие под контроль ВСУ части Курской области заставило страну-агрессора Россию чаще проводить обмены военнопленными с Украиной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики вспомнили об обмене пленными в формате "один на один", который состоялся на днях и стал четвертым с начала операции ВСУ в Курской области.

Они также обратили внимание на тот факт, что частота обменов военнопленными между Украиной и Россией после взятия под контроль части Курской области, существенно возросла.

Отмечается, что во время предыдущих трех обменов, стороны обменяли всего по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года, Россия и Украина провели только три обмена пленными.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.