РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены военнопленными: названа причина

Частота обменов военнопленными между Украиной и Россией возросла.

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РФ вынуждена чаще соглашаться на обмены / коллаж: Главред, фото: Дмитрий Лубинец, скриншот из видео

Взятие под контроль ВСУ части Курской области заставило страну-агрессора Россию чаще проводить обмены военнопленными с Украиной. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики вспомнили об обмене пленными в формате "один на один", который состоялся на днях и стал четвертым с начала операции ВСУ в Курской области.

Они также обратили внимание на тот факт, что частота обменов военнопленными между Украиной и Россией после взятия под контроль части Курской области, существенно возросла.

видео дня

Отмечается, что во время предыдущих трех обменов, стороны обменяли всего по 267 военнопленных. В период с 1 января по 6 августа 2024 года, Россия и Украина провели только три обмена пленными.

"ISW продолжает оценивать, что украинское вторжение в Курскую область, вероятно, все больше стимулирует Россию к участию в обменах пленными", - отмечается в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Обмен военнопленными - последние новости

Напомним, 18 октября между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Удалось вернуть 95 наших защитников. В частности, домой вернулись воины, которые защищали Мариуполь и "Азовсталь", Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Киевскую, Черниговскую, Херсонскую области.

14 сентября удалось вернуть в Украину из российского плена 103 воинов. Среди освобожденных были - 38 нацгвардейцев и 28 воинов ВСУ, среди которых 2 - из спецподразделения "Кракен", 2 - из Международного легиона, 3 - из Сил специальных операций и 1 - из Сил территории обороны.

24 августа, на День Независимости, Украина и Россия также провели масштабный обмен пленными. Среди спасенных - полсотни защитников "Азовстали".

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