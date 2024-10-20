После удара РФ по энергообъекту: более 37 тысяч украинцев остались без света

Все усилия энергетиков направлены на восстановление электроэнергии.

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Удар по энергообъекту / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Утром, 20 октября, войска страны-агрессора России ударили по энергообъекту в Сумской области. Более 100 населенных пунктов остались без света. Об этом сообщают "Сумыоблэнерго".

"Сегодня утром российская армия ударила по одному из энергетических объектов в Сумской области. В результате чего временно обесточены более 37 тысяч потребителей на Роменщине (104 населенных пункта)", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, еще более 14 тысяч потребителей электроэнергии обесточены в результате военной агрессии РФ на приграничных территориях в Сумской области (130 населенных пунктов).

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"Все усилия энергетиков направлены на восстановление распределения электроэнергии в каждый дом", - подчеркнули в облэнерго.

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Какие приборы потребляют больше всего электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, в ночь на 20 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов.

В ночь на 19 октября оккупанты ударили по объектам энергетики в Сумской и Черниговской областях. В частности, российские захватчики нанесли авиационный удар по Шосткинской общине, применив КАБы и "Шахеды".

Кроме того, 16 октября в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность.

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