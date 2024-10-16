РФ атаковала энергообъекты в 4 областях: два региона частично остались без света

В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны - энергетики работают над устранением причин отключений.

https://glavred.info/ukraine/rf-atakovala-energoobekty-v-4-oblastyah-dva-regiona-chastichno-ostalis-bez-sveta-10605737.html Ссылка скопирована

В Минэнерго рассказали о ситуации в энергетике / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Из-за российских обстрелов и боевых действий за минувшие сутки были отключения света в Днепропетровской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях. Утром 16 октября без электричества остались жители Николаева и Херсона.

Как сообщает пресс-служба Минэнерго, в Харьковской области в результате боевых действий обесточивались подстанции и бытовые потребители. Подача электричества восстановлена.

В Николаевской области из-за технологических нарушений обесточивались подстанции, бытовые потребители и промышленность. Питание было восстановлено по резервной схеме.

видео дня

Сегодня по технологическим причинам снова выключалась воздушная линия. Обесточились бытовые и промышленные потребители городов Херсон, Николаев, а также частично Николаевской и Херсонской областей. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

В Укрэнерго подтвердили информацию о том, что по состоянию на утро обесточены потребители в части Николаевской и Херсонской областей (включая областные центры - Николаев и Херсон).

Сейчас энергетики уже работают над устранением причин отключений. В течение нескольких часов все потребители должны быть запитаны.

Как сообщал Главред, начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко сообщил утром 16 октября, что город Херсон полностью остался без электроэнергии.

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - последние новости

Украинская энергосистема может не выдержать морозную зиму. Она готова лишь к теплой зиме. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что Украина имеет все шансы пройти зимний сезон в нормальном режиме, без многочасовых отключений света, если страна-агрессор Россия не будет наносить новых критических ударов по энергосистеме.

Ранее сообщалось о том, что электроэнергии может не быть по 3-4 дня, если Россия "выбьет" хоть одну АЭС. В случае масштабного сбоя в работе атомных электростанций за сутки удастся подать электроэнергию в режиме 1-2 часа электричества.

Как предупреждил главный редактор Defense Express Олег Катков, в случае намерения уничтожить мощности АЭС оккупанты осуществят максимально концентрированную атаку с привлечением и ракет, и дронов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред