Украину ждет мрачная зима из-за российских атак и снижения поддержки США — WSJ

Украина просит предоставить больше оружия и другой помощи, чтобы положить конец войне на выгодных условиях, но администрация Байдена настроена скептически.

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Украину ждет тяжелая зима / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Война в Украине продолжается уже третий год, зима 2024-25 будет очень мрачной. Силы обороны Украины теряют позиции на восточном фронте, западная военная помощь уменьшилась и замедлилась, а в холодные месяцы может усугубиться ситуация с отключением электричества, поскольку число российских ракет и дронов превышает возможности противовоздушной обороны Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Украинские войска цепляются за важные стратегические пункты на востоке страны, такие как расположенный на возвышенности город Часов Яр, противостоя волнам российской пехоты и массированным бомбовым ударам, разрушающим здания. Но в последние недели Россия захватила город Угледар, продвинулась к логистическому центру Покровск и продвинулась в других городах.

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Президент Байден и другие западные лидеры неоднократно заявляли, что хотят победы Украины, но оказывают недостаточную поддержку, чтобы остановить Россию и переломить ситуацию, говорят украинские чиновники и солдаты.

Еще большее беспокойство у Киева вызывает тот факт, что бывший президент Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах в ноябре он будет стремиться к быстрому заключению мирного соглашения с российским диктатором Владимиром Путиным, который ясно дал понять, что хочет капитуляции Украины. Россия, тем временем, планирует увеличить военные расходы на четверть в следующем году, сигнализируя о своем долгосрочном стремлении одержать верх над Украиной.

В ходе визитов в европейские столицы и США в последние недели президент Украины Владимир Зеленский просил предоставить ему больше оружия и гарантий безопасности в рамках того, что он назвал "планом победы", направленным на завершение войны на выгодных для Украины условиях.

"Администрация Байдена, которая капельно поставляла оружие Украине, опасаясь спровоцировать Россию, дала сдержанный ответ. Американские чиновники заявили, что план Зеленского повторяет некоторые более ранние просьбы, и отметили, что члены НАТО расходятся во мнениях относительно того, стоит ли предлагать Украине официальное приглашение присоединиться к ней", - говорится в статье.

Зеленский намеревался обсудить свой план с Байденом и другими союзниками на запланированной встрече в формате "Рамштайн" в Германии на прошлой неделе, но президент США отменил свою поездку из-за урагана "Милтон" во Флориде.

"Нам придется сесть за стол переговоров с украинцами и проработать вопрос о том, что вы можете сделать на самом деле, а не то, что у вас есть в этом списке", - сказал генерал ВВС США Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что план представляет собой подробную стратегию, включающую военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить Россию прекратить войну.

Среди них - просьба о предоставлении большего количества ракет дальнего радиуса действия, известных как ATACMS и Storm Shadow, и разрешение на их запуск по военным объектам в глубине России. По словам Подоляка, это может изменить расчеты Путина, усилив внутреннее давление, а также ослабив российские фронтовые силы.

До сих пор США отказывались дать разрешение, опасаясь, что Россия расценит это как серьезную эскалацию.

По словам Подоляка, без дополнительной поддержки Украины война может затянуться на годы и в итоге подорвать авторитет западных стран в мире. По его словам, если заставить Украину вести переговоры с позиции слабости, это не положит конец конфликту, а только даст Путину сил для достижения его главной цели - полного контроля над Украиной.

При этом издание отмечает, что Киев стремится показать, что может использовать поддержку с пользой. В августе украинская армия начала внезапное наступление на Курскую область России, быстро захватив около 100 городов и сел, которые с тех пор находятся под их контролем.

Украина также нанесла ряд дальних ударов по территории России и оккупированной Украины, уничтожив склады с боеприпасами и топливом.

Украинские передовые части испытывают нехватку основного оборудования, включая бронетехнику и артиллерию, а также нехватку войск. Правительство Украины не мобилизует людей моложе 25 лет, чтобы предотвратить демографический коллапс и социальные потрясения.

По словам Подоляка, ситуация улучшается, и Украине удается проводить некоторые ротации войск и увеличивать размер своих резервов. На прошлой неделе французское правительство заявило, что готовит и оснащает украинскую бригаду, а с начала сентября во Франции проходят учения около 2300 солдат.

"На внутреннем фронте украинцы все больше устают от войны, и опросы показывают постепенное увеличение числа готовых к переговорам. Но это не означает, что они готовы к уступкам. По данным августовского опроса Фонда демократических инициатив, киевского аналитического центра, менее чем каждый десятый готов отдать Москве какую-либо территорию, чтобы прекратить войну", - отмечает издание.

WSJ также цитирует украинского пилота беспилотника Александра Солонько, который воюет на восточном фронте и считает, что любое мирное соглашение, кроме достигнутого путем победы над россиянами и на поле боя, лишь ненадолго заморозит конфликт, позволив им перевооружиться.

"Они снова нападут. И так будет продолжаться до тех пор, пока наша страна не исчезнет с карты мира", - уверен военный.

План победы Украины - последние новости

Украина разработала план, который предусматривает усиление военных и политических позиций Киева для того, чтобы одержать победу над агрессором Россией. Во время недавнего визита в США Зеленский представил план победы президенту Джо Байдену, и кандидатам на пост хозяина Белого дома – Камале Харрис и Дональда Трампу.

По данным Bloomberg, План победы Владимира Зеленского прохладно встретили в Вашингтоне. Западные союзники усилили давление на Киев в пользу конкретного плана окончания войны.

Зеленский заявил, что первый пункт плана победы – приглашение Украины в НАТО. Если будет принято такое решение, глава Кремля Владимир Путин потерпит геополитическое поражение.

План победы Зеленского - основные пункты / Инфографика Главреда

Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что План победы, инициированный президентом Владимиром Зеленским, будет представлен обществу. Однако опубликуют его не в полностью, поскольку ряд деталей данного документа является пока закрытым.

Сам Зеленский 7 октября заявил, что План победы будет представлен партнерам Украины, после чего он будет доработан и обнародован.

Что такое план победы Зеленского? План победы Зеленского - мирный план, который президент Украины Владимир Зеленский представил во время визита в США президенту Джо Байдену и двумя кандидатам на президентское кресло в Белом доме - демократу Камале Харрис и республиканцу Дональду Трампу



По данным The Times, план, в первую очередь, предусматривает предоставление Украине долгосрочных гарантий поддержки со стороны Запада. При этом гарантии должны быть такими, чтобы от них не могла отказаться новая администрация США в случае потенциальной победы на выборах Дональда Трампа.

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