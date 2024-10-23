Вывесили российский флаг: войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD

В центральной части Селидово Донецкой области появились российские флаги, отмечает аналитик BILD.

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Войска РФ зашли в важный город на Востоке - BILD / Коллаж Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, Bild

Кратко:

Российские войска вошли в Селидово

Появилось видео российских флагов в центре города

Российские оккупанты продвинулись вперед на Покровском направлении и смогли войти в город Селидово Донецкой области. Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рьопке.

Отмечается, что в течение последних нескольких недель 15-я бригада Национальной гвардии Украины "Кара-Даг" успешно обороняла город.

видео дня

По словам Рёпке, российские силы пытались окружить Селидово, продвигаясь как с севера, так и с юга, а также атакуя через угольную шахту в центральной части фронта.

Однако, аналитик подтвердил, что в понедельник 21 октября российские войска захватили шахту и, возможно, проникли в жилые кварталы города.

"Продолжается продвижение российской армии вторжения в восточную часть Селидово. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше [российских солдат - ред.] движутся к центральной части города, в то время, как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же российская тактика, которая сработала с более чем десятью другими городами", - написал Рёпке.

Он также обнародовал кадры, на которых видно, как российские флаги устанавливают на многоэтажках в центре Селидово.

"Или это пиар-ход российских беспилотников и/или пророссийски настроенных местных жителей, или... сами знаете что", - пишет Рёпке.

Что известно о Селидово / Инфографика: Главред

Что известно о Bild Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия. Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение. В апреле 2022 года 603 284 читателя воспользовались платной цифровой услугой Bild plus. По количеству подписчиков он является крупнейшим в Европе и десятым в мире. По данным опроса Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), в марте 2019 года Bild.de является самым посещаемым новостным сайтом в Германии, который посетило около 25 миллионов человек.

Бои за Селидово - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты начали наступление в направлении Вишневого, стремясь обойти или окружить Селидово с флангов, чтобы продвинуться к Покровску, отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

В Донецкой области вблизи Селидово российские военные расстреляли двух пленных украинских бойцов, сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В районе Селидово российская армия усилила свои штурмовые действия. Враг начал применять бронетехнику для атак на украинские позиции с целью дальнейшего продвижения, заявил подполковник 15-й бригады Нацгвардии "Кара-Даг" Виталий Миловидов.

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