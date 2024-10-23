Курс доллара в Украине побьет все возможные рекорды: в МВФ предупредили украинцев

Коротко:
- В МФВ улучшили прогноз по курсу гривны к доллару
- МФВ ухудшил прогноз роста экономики Украины на ближайшие годы
Международный валютный фонд обнародовал новые прогнозы по глобальной экономике. По его оценкам, в 2024 году средний курс гривны к доллару в Украине составит 45,0 грн/доллар, а к 2029 году доллар будет стоить 51,7 грн. Об этом говорится в докладе "Перспективы мировой экономики" (WEO).
Каким будет курс доллара в Украине - прогноз МВФ
Прогноз МВФ по курсу доллара на ближайшие годы выглядит так:
- 2024 год - 41,0 грн/доллар;
- 2025 год - 45,0 грн/доллар;
- 2026 год - 46,8 грн/доллар;
- 2027 год - 48,6 грн/доллар;
- 2028 год - 50,2 грн/доллар;
- 2029 год - 51,7 грн/доллар.
По сравнению с апрельскими прогнозами, МВФ улучшил свой прогноз по курсу гривны к доллару, поскольку ранее ожидали более высокие показатели.
Напомним, что в апрельском прогнозе МВФ отмечалось, что среднегодовой курс гривны к доллару может составлять:
- 2024 год - 41,0 грн/доллар;
- 2025 год - 45,8 грн/доллар;
- 2026 год - 48,6 грн/доллар;
- 2027 год - 50,4 грн/доллар;
- 2028 год - 52,1 грн/доллар;
- 2029 год - 54,1 грн/доллар.
В то же время Фонд пересмотрел и ухудшил прогнозы экономического роста Украины. Ожидается, что ВВП в 2024 году увеличится на 3,0%, что ниже предыдущего прогноза (3,2%). Прогноз на 2025 год также снижен с 6,5% до 2,5%, а существенный рост предусматривают в 2026 году - до 5,3%.
Что такое МВФ?
Международный валютный фонд (англ. International Monetary Fund, IMF) - специализированное учреждение и крупнейшая финансовая организация мира. МВФ может давать кредиты любой из своих стран-членов, которая испытывает нехватку иностранной валюты для покрытия краткосрочных финансовых обязательств, сообщает "Википедия".
Курс доллара в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, до конца этой недели курс доллара в банках Украины будет оставаться в пределах 40,80-41,70 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - от 41,05 до 41,65 грн/долл., отмечает аналитик Алексей Козырев.
В течение последних нескольких месяцев, благодаря активной поддержке НБУ, курс гривны к доллару стабилизировался в диапазоне 41,0-41,5 грн/долл. Директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что этот узкий диапазон обеспечил стабильность курса и на наличном рынке, где в течение почти всего октября курс держался в коридоре 41,3-41,6 грн/долл. Она прогнозирует, что в ноябре будут наблюдаться подобные тенденции.
Андрей Шевчишин, руководитель аналитического отдела ГК Forex Club, прогнозирует рост курса доллара и евро в декабре 2024 года, в частности до 42-43 грн за доллар, с возможной фиксацией ближе к 42,75 грн. Он также советует украинцам хранить сбережения в иностранной валюте.
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